В Крыму сообщили о еще одной смерти от коронавируса

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Один человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончался в Крыму за прошедшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга, опубликованные министерством здравоохранения Республики Крым.

Таким образом, общее число умерших COVID-положительных пациентов в Крыму составило 28 человек.

В Крыму с начала пандемии зарегистрировано 698 случаев COVID-19. С выздоровлением из больниц выписаны 517 пациентов, из них 17 за истекшие сутки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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