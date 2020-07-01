Коронавирус в Крыму
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В Крыму сообщили о еще одной смерти от коронавируса
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Один человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончался в Крыму за прошедшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга, опубликованные министерством здравоохранения Республики Крым.
Таким образом, общее число умерших COVID-положительных пациентов в Крыму составило 28 человек.
В Крыму с начала пандемии зарегистрировано 698 случаев COVID-19. С выздоровлением из больниц выписаны 517 пациентов, из них 17 за истекшие сутки.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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