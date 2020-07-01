Курортный сезон
Развитие сюжета: В Крыму начали проверки санаториев, гостиниц и пляжей ● С июля в Крым в пять раз вырастет число московских авиарейсов ● Власти Крыма уже знают каким будет турпоток в июле ● В Севастополе 14 пляжей должны быть закрыты для отдыхающих ● Власти Крыма думают, что турсезон на полуострове спасет осень
В Крыму посчитали отели, готовые принять отдыхающих
фото © Новости Крыма
Более 400 отелей и санаториев Крыма заявили о готовности работать в курортный сезон с соблюдением требований Роспотребнадзора.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма РК.
Проводить консультационные выезды и проверки объектов размещения и пляжей в преддверии запуска межсубъектового туризма на территории Крыма будет межведомственная комиссия.
«В состав контрольной группы войдут представители Минкурортов РК, Минздрава, Роспотребнадзора и руководителей администраций курортных регионов, – цитирует пресс-служба министра курортов и туризма РК Вадима Волченко.
В список обязательных к выполнению требований входят: дезинфекция общественных пространств и территорий санаториев и отелей, обязательная термометрия сотрудников и гостей, соблюдение социальной дистанции в общепите, местах общего пользования. За соблюдением порядка на территории пляжей будут назначены ответственные.
Официальный курортный сезон начинается в Крыму 1 июля. Посетить полуостров минуя обсерватор смогут только жители регионов России. Иностранные граждане и лица, прибывшие из-за рубежа, будут направлены на 14-дневный карантин.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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