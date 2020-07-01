Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 70.8
воздух +26
море +24

Курортный сезон

В Крыму посчитали отели, готовые принять отдыхающих

08:19 среда, 1 июля 2020
В Крыму посчитали отели, готовые принять отдыхающих

фото © Новости Крыма

Более 400 отелей и санаториев Крыма заявили о готовности работать в курортный сезон с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма РК.

Проводить консультационные выезды и проверки объектов размещения и пляжей в преддверии запуска межсубъектового туризма на территории Крыма будет межведомственная комиссия. 

«В состав контрольной группы войдут представители Минкурортов РК, Минздрава, Роспотребнадзора и руководителей администраций курортных регионов, – цитирует пресс-служба министра курортов и туризма РК Вадима Волченко.

В список обязательных к выполнению требований входят: дезинфекция общественных пространств и территорий санаториев и отелей, обязательная термометрия сотрудников и гостей, соблюдение социальной дистанции в общепите, местах общего пользования. За соблюдением порядка на территории пляжей будут назначены ответственные.

Официальный курортный сезон начинается в Крыму 1 июля. Посетить полуостров минуя обсерватор смогут только жители регионов России. Иностранные граждане и лица, прибывшие из-за рубежа, будут направлены на 14-дневный карантин. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма уже знают каким будет турпоток в июле. В июле крымские курорты посетят более миллиона туристов, прогнозирует министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Коронавирусный сезон в Крыму: что будут требовать от туристов. Крымские власти рассказали о готовности курортов полуострова к приему гостей из других российских регионов.

Власти Крыма думают, что турсезон на полуострове спасет осень. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что показатели отрасли к концу года могут выровняться за счет продления турсезона до октября.

Еще один врач оценил риск заражения коронавирусом на крымском пляже. Врач Антон Эльстер, который лечил первого зараженного коронавирусом в Крыму, рассказал, насколько велика вероятность заразиться во время пляжного отдыха и как оградить себя от тяжелой болезни.

Власть
«Черкизон переехал»: ялтинскую набережную превратят в базар

«Черкизон переехал»: ялтинскую набережную превратят в базар фото

На набережной Ялты с 3 по 13 июля будет проходить ярмарка «Город мастеров».

Власть
В Киеве открыли уголовное производство из-за «умышленного уничтожения» заповедников в Крыму

В Киеве открыли уголовное производство из-за «умышленного уничтожения» заповедников в Крыму

Об этом сообщает Представительство президента Украины в АРК.

Власть
Киев не возьмет у России деньги за Крым

Киев не возьмет у России деньги за Крым

Украина не примет от Российской Федерации материальную компенсацию за «незаконную аннексию Крымского полуострова».

Коронавирус в Крыму
Аксенов разрешил аквапарки и сауны в Крыму

Аксенов разрешил аквапарки и сауны в Крыму

Под запретом пока остается работа театров и кинотеатров.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации