В Крыму посчитали отели, готовые принять отдыхающих

фото © Новости Крыма

Более 400 отелей и санаториев Крыма заявили о готовности работать в курортный сезон с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма РК.

Проводить консультационные выезды и проверки объектов размещения и пляжей в преддверии запуска межсубъектового туризма на территории Крыма будет межведомственная комиссия.

«В состав контрольной группы войдут представители Минкурортов РК, Минздрава, Роспотребнадзора и руководителей администраций курортных регионов, – цитирует пресс-служба министра курортов и туризма РК Вадима Волченко.

В список обязательных к выполнению требований входят: дезинфекция общественных пространств и территорий санаториев и отелей, обязательная термометрия сотрудников и гостей, соблюдение социальной дистанции в общепите, местах общего пользования. За соблюдением порядка на территории пляжей будут назначены ответственные.

Официальный курортный сезон начинается в Крыму 1 июля. Посетить полуостров минуя обсерватор смогут только жители регионов России. Иностранные граждане и лица, прибывшие из-за рубежа, будут направлены на 14-дневный карантин.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма уже знают каким будет турпоток в июле. В июле крымские курорты посетят более миллиона туристов, прогнозирует министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Коронавирусный сезон в Крыму: что будут требовать от туристов. Крымские власти рассказали о готовности курортов полуострова к приему гостей из других российских регионов.

Власти Крыма думают, что турсезон на полуострове спасет осень. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что показатели отрасли к концу года могут выровняться за счет продления турсезона до октября.

Еще один врач оценил риск заражения коронавирусом на крымском пляже. Врач Антон Эльстер, который лечил первого зараженного коронавирусом в Крыму, рассказал, насколько велика вероятность заразиться во время пляжного отдыха и как оградить себя от тяжелой болезни.