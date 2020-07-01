В Крыму начали проверки санаториев, гостиниц и пляжей

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Представители Минкурортов РК, Минздрава, Роспотребнадзора и руководителей администраций курортных регионов, вошедшие в рабочие группы, проводят консультационные выезды и проверки объектов размещения и пляжей в преддверии запуска межсубъектового туризма на территории Крыма.

Об этом сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

По его словам, на сегодняшний день объекты размещения продолжают подавать обязательства на портал Правительства РК о соблюдении актуальных рекомендаций Роспотребнадзора к приму туристов.

— На данный момент более 420 объектов заявили о своей ответственности перед туристом и подали обязательства по выполнению мер дезинфекции территорий, профилактики заболевания, обязательной термометрии сотрудников и гостей, соблюдению социальной дистанции в общепите, местах общего пользования. На пляжах будут определены ответственные за контроль соблюдения требований, — отметил министр.

Министр отметил, что только в июле, по подсчетам бронирования отдыха, Крым может посетить около 1,5 млн туристов, и внимательное отношение к здоровью будет зависеть как от принимающей стороны, так и от самих гостей.

— Информирование каждого гостя о соблюдении мер безопасности в местах общего пользования, о действии на территории республики режима повышенной готовности мы должны начинать с момента его пребывания в Крым и на протяжении всего времени отдыха. Понимаем, что все истосковались по крымскому морю и солнцу. Но лучше не пренебрегать профилактическими мерами, чтобы сохранить стабильную, контролируемую ситуацию для дальнейшего развития курортного сезона, для всего Крыма, -подчеркнул министр.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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