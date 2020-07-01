Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 70.8
воздух +26
море +24

Курортный сезон

В Крыму начали проверки санаториев, гостиниц и пляжей

07:20 среда, 1 июля 2020
В Крыму начали проверки санаториев, гостиниц и пляжей

фото © Википедия

Представители Минкурортов РК, Минздрава, Роспотребнадзора и руководителей администраций курортных регионов, вошедшие в рабочие группы, проводят консультационные выезды и проверки объектов размещения и пляжей в преддверии запуска межсубъектового туризма на территории Крыма.

Об этом сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

По его словам,  на сегодняшний день объекты  размещения продолжают подавать  обязательства на портал Правительства РК о соблюдении актуальных рекомендаций Роспотребнадзора к приму туристов.

— На данный момент более 420 объектов заявили о своей ответственности перед туристом и подали обязательства по выполнению мер дезинфекции территорий, профилактики заболевания, обязательной термометрии сотрудников и гостей, соблюдению социальной  дистанции в общепите,  местах общего пользования. На пляжах будут определены ответственные за контроль соблюдения требований, — отметил министр.

Министр отметил, что только в июле, по подсчетам бронирования отдыха,  Крым может посетить около 1,5 млн туристов, и  внимательное отношение к здоровью будет зависеть как от принимающей стороны, так и от самих гостей.

— Информирование каждого гостя о соблюдении мер безопасности в местах общего пользования, о действии на территории республики режима повышенной готовности мы должны начинать с момента его пребывания в Крым и на протяжении всего времени отдыха. Понимаем, что все истосковались по крымскому морю и  солнцу. Но лучше не пренебрегать профилактическими мерами, чтобы сохранить стабильную, контролируемую ситуацию для дальнейшего развития курортного сезона, для всего Крыма, -подчеркнул министр.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирусный сезон в Крыму: что будут требовать от туристов. Крымские власти рассказали о готовности курортов полуострова к приему гостей из других российских регионов.

Власти Крыма думают, что турсезон на полуострове спасет осень. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что показатели отрасли к концу года могут выровняться за счет продления турсезона до октября.

Еще один врач оценил риск заражения коронавирусом на крымском пляже. Врач Антон Эльстер, который лечил первого зараженного коронавирусом в Крыму, рассказал, насколько велика вероятность заразиться во время пляжного отдыха и как оградить себя от тяжелой болезни.

Отдых в дорогих отелях на Черном море станет еще дороже. В Крыму и Краснодарском крае отели категории четырех и пяти звезд будут повышать цены на отдых.

Власть
«Черкизон переехал»: ялтинскую набережную превратят в базар

«Черкизон переехал»: ялтинскую набережную превратят в базар фото

На набережной Ялты с 3 по 13 июля будет проходить ярмарка «Город мастеров».

Власть
В Киеве открыли уголовное производство из-за «умышленного уничтожения» заповедников в Крыму

В Киеве открыли уголовное производство из-за «умышленного уничтожения» заповедников в Крыму

Об этом сообщает Представительство президента Украины в АРК.

Власть
Киев не возьмет у России деньги за Крым

Киев не возьмет у России деньги за Крым

Украина не примет от Российской Федерации материальную компенсацию за «незаконную аннексию Крымского полуострова».

Коронавирус в Крыму
Аксенов разрешил аквапарки и сауны в Крыму

Аксенов разрешил аквапарки и сауны в Крыму

Под запретом пока остается работа театров и кинотеатров.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации