Курортный сезон
Развитие сюжета: С июля в Крым в пять раз вырастет число московских авиарейсов ● Власти Крыма уже знают каким будет турпоток в июле ● В Севастополе 14 пляжей должны быть закрыты для отдыхающих ● Власти Крыма думают, что турсезон на полуострове спасет осень ● Феодосия завалена мусором
В Крыму начали проверки санаториев, гостиниц и пляжей
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Представители Минкурортов РК, Минздрава, Роспотребнадзора и руководителей администраций курортных регионов, вошедшие в рабочие группы, проводят консультационные выезды и проверки объектов размещения и пляжей в преддверии запуска межсубъектового туризма на территории Крыма.
Об этом сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.
По его словам, на сегодняшний день объекты размещения продолжают подавать обязательства на портал Правительства РК о соблюдении актуальных рекомендаций Роспотребнадзора к приму туристов.
— На данный момент более 420 объектов заявили о своей ответственности перед туристом и подали обязательства по выполнению мер дезинфекции территорий, профилактики заболевания, обязательной термометрии сотрудников и гостей, соблюдению социальной дистанции в общепите, местах общего пользования. На пляжах будут определены ответственные за контроль соблюдения требований, — отметил министр.
Министр отметил, что только в июле, по подсчетам бронирования отдыха, Крым может посетить около 1,5 млн туристов, и внимательное отношение к здоровью будет зависеть как от принимающей стороны, так и от самих гостей.
— Информирование каждого гостя о соблюдении мер безопасности в местах общего пользования, о действии на территории республики режима повышенной готовности мы должны начинать с момента его пребывания в Крым и на протяжении всего времени отдыха. Понимаем, что все истосковались по крымскому морю и солнцу. Но лучше не пренебрегать профилактическими мерами, чтобы сохранить стабильную, контролируемую ситуацию для дальнейшего развития курортного сезона, для всего Крыма, -подчеркнул министр.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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