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Украина усилила боевую возможность войск на крымском направлении
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Командующий операции Объединенных сил ВС Украины Сергей Наев сообщил, что данных о подготовке атаки России с юга пока у Украины нет.
Однако, уверяет он, что усилены все виды разведки, от которой ежедневно поступает информация.
Об этом он сказал изданию «РБК-Украина».
«Мы четко понимаем все сценарии развития ситуации на этом направлении и адекватно оцениваем возможности Вооруженных сил России касательно наращивания военной силы за короткое время. Поэтому уже выполнили определенную часть работ по повышению боевых возможностей наших войск на этом направлении и продолжаем эту работу каждый день. Ситуация контролируемая», – сказал Наев.
По его словам, уже выполнена определенная часть работ по повышению боевых возможностей украинских войск на этом направлении и эта работа продолжается.
При этом военный эксперт, руководитель «Украинского милитарного портала» Тарас Чмут рассказал, что на юге Украины уже готовы силы, чтобы «сдерживать атаку противника с моря и суши».
«Там есть бригада морской пехоты, артиллерийский полк, который вооружен (артустановками, – ред) «Гиацинтами», «Ураганами» и «Градами», а также фактически самое мощное оружие, которое у нас там есть, это авиация: вертолеты, бомбардировщики и истребители», – сказал он в комментарии изданию.
Российская сторона при этом официально пока никак не комментирует подобные заявления.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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