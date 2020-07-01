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Власть

Участковый в Симферополе получил дело за взятку

Следователи возбудили уголовное дело в отношении оперуполномоченного отдела полиции «Киевский» УМВД России по Симферополю.

Как сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова, он получил взятку за непривлечение мужчины к ответственности.

«Установлено, что днем 29 июня текущего года оперативник, находясь в своем автомобиле, припаркованном на улице Механизаторов, получил от местного жителя взятку в 15 тысяч рублей. Ранее в отношении мужчины в органах полиции был зарегистрирован материал проверки на предмет совершения им в состоянии алкогольного опьянения угрозы убийством. За денежное вознаграждение оперативник предложил скрыть часть документов, собранных в ходе проверки, а также в целом решить вопрос о непривлечении гражданина к ответственности», – сообщила Постнова.

Оперативник после получения денег задержан сотрудниками УФСБ по Республике Крым и Севастополю совместно с сотрудниками отдела собственной безопасности МВД по Республике Крым. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 290 УК РФ – получении должностным лицом взятки за незаконные действия.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Следствие готовится предъявить фигуранту уголовного дела обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения», – добавила Постнова.

Ранее пресс-служба МВД по Крыму сообщила, что по факту получения оперативником взятки проводится служебная проверка.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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