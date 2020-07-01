Суд не указ: стройка в охранной зоне Карадага снова возобновилась

Незаконное частное строительство в границах устанавливаемой охранной зоны Карадагского природного заповедника федерального значения возобновилось, несмотря на определение суда о запрете на выполнение любых строительных работ на этом земельном участке.

Об этом сообщают местные жители.

«Несмотря на решение суда и обеспечительные меры, стройку продолжают. Завезли щебень и еще земли. Туалет установили ближе к роднику, в балке. Видно, там уже идет слив в искусственно вырытый ров. Вид туалета на фоне таблички заповедника, как символ нашей эпохи», - написала на своей странице в Facebook жительница Коктебеля Елена Долгова.

Незаконное строительство прямо у подножия Карадага впервые развернулось весной. На место выезжали представители местной власти, Совета министров РК. Предписанием местного муниципального контроля стройка была приостановлена, но возобновилась 17 июня, несмотря на данное предписание и выявление прокуратурой ряда серьезных нарушений при выдаче документов на начало стройки.

22 мая Феодосийский городской суд обязал застройщика приостановить стройку. На несколько дней работы действительно остановились, но уже 27 мая жители Коктебеля вновь заметили технику и рабочих на этом месте. Застройщик завез строительные материалы и начал вязать каркасы для заливки фундамента. Соответствующие фото и видео опубликованы в социальных сетях.

В этот же день сотрудники феодосийского управления муниципального контроля выехали на место и также зафиксировали факт завоза строительных материалов.

«Это происходит вопреки определению суда о запрете ведения строительства на период рассмотрения иска, поданного Службой строительного надзора Республики Крым с целью отмены ранее выданного уведомления о возможности строительства на данном земельном участке», - прокомментировал ситуацию начальник управления Игорь Соколов.

На место вызвали сотрудников органов внутренних дел для дополнительной фиксации случившегося. Информацию направили в Феодосийский городской суд и Госстройнадзор республики. «Нарушитель по данному факту может быть привлечен к административной ответственности за неисполнение определения суда», - заключили в местной администрации.

29 июня история получила свое продолжение. По словам депутата Феодосийского городского совета Артема Мельниченко, на место прибыли представители Федеральной Службы Судебных приставов России, Госстройнадзора РК и представители общественности Коктебеля.

«Во исполнение постановления Феодосийского суда, строительство в охранной зоне заповедника остановлено. Застройщик предупрежден об уголовной и административной ответственности в случае возобновления строительных работ и вызван в ФССП Феодосии. Но, судя по поведению застройщика и его представителей, они не привыкли поступать по закону и хотят дождаться административных или уголовных последствий», - сообщил депутат.

Огороженный участок находится на месте важного миграционного пути диких кабанов и косуль, которые двигаются со стороны Судака в заповедник. Кроме того, общественность беспокоит возможное уничтожение расположенного рядом уникального родника.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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