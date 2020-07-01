Севастопольцы полгода брали кредиты незаконно

Микрокредитная организация 6 месяцев выдавала севастопольцам потребительские кредиты незаконно, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Несмотря на то, что АО «Финанс инвест» было исключено из госреестра микрофинансовых организаций еще 15 ноября 2019 года, вплоть до июня 2020 организация выдавала займы населению.

По результатам проверки прокуратурой в отношении АО «Финанс инвест» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14. 56 КоАП РФ (осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, не имеющими права на ее осуществление).

Постановлением мирового судьи 14-го судебного участка Ленинского судебного района г. Севастополя юридическое лицо признано виновным в совершении правонарушения, назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу, отмечает прокуратура.

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