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Происшествия

Пять дней опасности в Крыму: МЧС предупредили о высоких рисках пожаров

18:12 среда, 1 июля 2020
Пять дней опасности в Крыму: МЧС предупредили о высоких рисках пожаров

фото © Public Domain Pictures

В Республике Крым с 2 по 6 июля ожидается высокая пожарная опасность. Экстренное предупреждение со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра опубликовали на официальном сайте МЧС Республики Крым.

В связи с этим жителям Крыма нужно особенно внимательно соблюдать некоторые правила. В первую очередь, запрет на разведение костров и сжигание мусора и сухой травы и листьев на территориях частных домов или садовых товариществ, а также выжигание сухой травы на сельскохозяйственных землях.

Сотрудники министерства также усилят разъяснительную работу с крымчанами о том, какие элементарные правила пожарной безопасности необходимо соблюдать и как нужно себя вести, если вдруг стал свидетелем ландшафтного пожара.

Особый противопожарный режим на территории региона действует с 10 апреля 2020 года.

Кроме того, 25 июня республиканское министерство экологии продлило ограничения на посещение лесов еще не три недели. 

В необходимости ограничений сомневаться не приходится: только за прошедшую неделю в республике потушили более 60 пожаров. За последние сутки, по данным ГУ МЧС России по Республике Крым, сотрудники службы ликвидировали 12 пожаров.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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