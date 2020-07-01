Происшествия
Пять дней опасности в Крыму: МЧС предупредили о высоких рисках пожаров
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В Республике Крым с 2 по 6 июля ожидается высокая пожарная опасность. Экстренное предупреждение со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра опубликовали на официальном сайте МЧС Республики Крым.
В связи с этим жителям Крыма нужно особенно внимательно соблюдать некоторые правила. В первую очередь, запрет на разведение костров и сжигание мусора и сухой травы и листьев на территориях частных домов или садовых товариществ, а также выжигание сухой травы на сельскохозяйственных землях.
Сотрудники министерства также усилят разъяснительную работу с крымчанами о том, какие элементарные правила пожарной безопасности необходимо соблюдать и как нужно себя вести, если вдруг стал свидетелем ландшафтного пожара.
Особый противопожарный режим на территории региона действует с 10 апреля 2020 года.
Кроме того, 25 июня республиканское министерство экологии продлило ограничения на посещение лесов еще не три недели.
В необходимости ограничений сомневаться не приходится: только за прошедшую неделю в республике потушили более 60 пожаров. За последние сутки, по данным ГУ МЧС России по Республике Крым, сотрудники службы ликвидировали 12 пожаров.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Пять дней опасности в Крыму: МЧС предупредили о высоких рисках пожаров
В Республике Крым с 2 по 6 июля ожидается высокая пожарная опасность. Экстренное предупреждение со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра опубликовали на официальном сайте МЧС Республики Крым.
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