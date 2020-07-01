Общество
Прогноз погоды в Крыму на среду 1 июля
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 1 июля.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами крупный град), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами крупный град), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами крупный град), уровень опасности оранжевый, ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами крупный град), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 19 до 27, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер западный 6 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 23 до 28, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер северо-западный 6 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 80 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 27, ночью около 22 градусов. Ветер западный 7 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 96 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 22 до 28, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер западный 9 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 90 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 28, ночью около 23 градусов. Ветер юго-западный 9 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 91 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 30, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 99 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 31, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 31, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер западный 11 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 92 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 18 до 22, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер С 4 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 18 до 23, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер северо-западный 5 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 99 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 21 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 24, в Евпатории - 24, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 25, в Николаевке - 24, в Севастополе - 23, в Судаке - 25, на Тарханкуте - 25, в Феодосии - 25, в Ялте - 23 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 23, в Египте - 27, на Кипре - 24, в Одессе - 26, в Сочи - 26, в Турции - 25, в Хорватии - 24 градусов выше нуля.
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