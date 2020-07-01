Пляжный сезон в Крыму открыт: дистанцию никто не соблюдает

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С сегодняшнего дня Республика Крым открывает межсубъектовый туризм, приступая к отсроченному из-за COVID курортному сезону.

К сожалению, основное требование – социальная дистанция – уже сейчас соблюдается далеко не везде, отметил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко в эфире радио «Спутник в Крыму».

Речь идет в первую очередь о пляжах, на которых дистанцию должны соблюдать и туристы, располагаясь минимум в полутора метрах друг от друга, и арендаторы, расставляя шезлонги на безопасном расстоянии.

«Мы понимаем, что уже даже сейчас это не везде соблюдается, очень жаль, на самом деле. Хочется здесь обратиться и к туристам, и к собственникам, и к тем, кто занимается благоустройством пляжей: это ваша обязанность, в том числе в рекомендательном виде просить туристов как можно сильнее избегать скученности», - отметил чиновник.

Вместе с тем отдыхающих попросили не стесняться и напоминать сотрудникам пляжа о необходимости дезинфицировать пляжный инвентарь.

«Опять же, если туристы видят, что какие-то из требований не соблюдаются, нужно обратиться к сотрудникам пляжа, а если они вдруг не услышали, то работает «горячая линия» министерства курортов и туризма и наши представительства во всех социальных сетях. Мы это быстро будем отрабатывать», - пообещал Волченко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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