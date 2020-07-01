Осужденного в Киеве экс-депутата парламента Крыма взяли под стражу

Украинские силовики задержали бывшего депутата крымского парламента Василия Ганыша, осужденного за государственную измену.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.

«При содействии прокуратуры автономии задержан бывший депутат Верховного совета Автономной Республики Крым, осужденный на 12 лет лишения свободы за совершение государственной измены», – говорится в сообщении.

На момент вступления приговора суда в законную силу Ганыш не находился под стражей и до настоящего времени продолжал оставаться на свободе.

На данный момент экс-депутат задержан и помещен в Киевский СИЗО.

Украинские правоохранители задержали Ганыша в апреле 2015 года. Ему инкриминировали голосование за Конституцию Республики Крым. В ноябре 2019 года Днепровский районный суд Киева приговорил Ганыша к 12 годам колонии. В январе 2020 года суд отклонил апелляцию защиты экс-депутата и оставил приговор суда первой инстанции в силе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Евпаторийский педофил приговорен к 8,5 годам колонии. Евпаторийский городской суд Крыма приговорил местного жителя к восьми с половиной годам колонии за совершение действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Участковый в Симферополе получил дело за взятку. Следователи возбудили уголовное дело в отношении оперуполномоченного отдела полиции «Киевский» УМВД России по Симферополю.

Крымчанку обязали вернуть России полмиллиона «материнского капитала». 29-летнюю жительницу Нижнегорского района Крыма принудили вернуть России почти полмиллиона «материнского капитала» из-за его «нецелевого расходования».

Избившего сотрудницу полиции евпаторийца отправили в тюрьму. Приговором Евпаторийского городского суда Республики Крым местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных полномочий).