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Власть

Осужденного в Киеве экс-депутата парламента Крыма взяли под стражу

17:58 среда, 1 июля 2020

Украинские силовики задержали бывшего депутата крымского парламента Василия Ганыша, осужденного за государственную измену.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.

«При содействии прокуратуры автономии задержан бывший депутат Верховного совета Автономной Республики Крым, осужденный на 12 лет лишения свободы за совершение государственной измены», – говорится в сообщении.

На момент вступления приговора суда в законную силу Ганыш не находился под стражей и до настоящего времени продолжал оставаться на свободе.

На данный момент экс-депутат задержан и помещен в Киевский СИЗО.

Украинские правоохранители задержали Ганыша в апреле 2015 года. Ему инкриминировали голосование за Конституцию Республики Крым. В ноябре 2019 года Днепровский районный суд Киева приговорил Ганыша к 12 годам колонии. В январе 2020 года суд отклонил апелляцию защиты экс-депутата и оставил приговор суда первой инстанции в силе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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