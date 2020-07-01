Нож против молотка: в Крыму двое пьяных мужчин изуродовали друг друга

В Симферополе двое местных жителей покалечили друг друга из-за конфликта во время распития алкоголя, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По информации ведомства, в местный отдел полиции обратились медики. Они сообщили, что в медучреждение города поступили два местных жителя. У одного из них диагностировали колото-резанные раны на спине с повреждением внутренних органов, а у другого – открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, а также переломы костей лица и головы.

Полиция выяснила, что между 53-летним мужчиной и его 38-летним товарищем вспыхнула ссора во время совместного распития спиртных напитков. Один из них схватил кухонный нож и нанес несколько ударов своему другу, в свою очередь тот взял молоток и ударил противнику по голове, а затем нанес ему несколько ударов по телу.

«Сотрудниками полиции изъяты орудия преступления: нож и молоток со следами крови. От обоих мужчин получены признательные показания. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - сообщили в ведомстве.

На данный момент в отношении каждого из мужчин возбуждены уголовные дела по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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