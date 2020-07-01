Происшествия
Нож против молотка: в Крыму двое пьяных мужчин изуродовали друг друга
В Симферополе двое местных жителей покалечили друг друга из-за конфликта во время распития алкоголя, сообщает пресс-служба МВД по РК.
По информации ведомства, в местный отдел полиции обратились медики. Они сообщили, что в медучреждение города поступили два местных жителя. У одного из них диагностировали колото-резанные раны на спине с повреждением внутренних органов, а у другого – открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, а также переломы костей лица и головы.
Полиция выяснила, что между 53-летним мужчиной и его 38-летним товарищем вспыхнула ссора во время совместного распития спиртных напитков. Один из них схватил кухонный нож и нанес несколько ударов своему другу, в свою очередь тот взял молоток и ударил противнику по голове, а затем нанес ему несколько ударов по телу.
«Сотрудниками полиции изъяты орудия преступления: нож и молоток со следами крови. От обоих мужчин получены признательные показания. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - сообщили в ведомстве.
На данный момент в отношении каждого из мужчин возбуждены уголовные дела по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Ранее в Севастополе мужчина несколько раз ударил знакомого ножом в спину из-за денег.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе дочь украла у матери золото на 200 тысяч рублей. В Симферополе оперативниками задержана подозреваемая в краже золота у своей матери-пенсионерки.
В Симферополе задержали серийных воров. Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г. Симферополю по подозрению в совершении серии краж на территории Крыма задержаны ранее неоднократно судимые за имущественные преступления 27-летний местный житель и 36-летний бахчисараец.
В Севастополе сотрудница обворовала кассу почтового отделения. Севастопольские полицейские задержали злоумышленницу, подозреваемую в краже денег из кассы.
Севастополец заказал по почте наркотики из Бельгии и получил 13 лет колонии. К 13 годам лишения свободы приговорен житель Севастополя за контрабанду и хранение наркотических средств.
Экс-губернатор Севастополя Овсянников официально стал хулиганом
За непотребство, устроенное бывшим главой города-героя, суд назначил штраф.
Мэр Ялты вышел убирать набережную в новой скандальной форме для дворников фото
В Ялте глава администрации города Иван Имгрунт 1 июля вышел мыть набережную в новой спецодежде для дворников, которую презентовали ранее.
Пять дней опасности в Крыму: МЧС предупредили о высоких рисках пожаров
В Республике Крым с 2 по 6 июля ожидается высокая пожарная опасность. Экстренное предупреждение со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра опубликовали на официальном сайте МЧС Республики Крым.
Почти рекорд: в Крыму за сутки сразу 35 новых заражений коронавирусом
За 27 июня на территории Республики Крым 35 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
28 июня
Каждый второй севастополец не проголосовал за российскую конституцию
Менее половины севастопольцев к утру 1 июля проголосовала по поправкам в Конституции РФ.