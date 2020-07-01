На трассе «Таврида» под Керчью столкнулись два грузовика

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Вечером 30 июня на участке трассы «Таврида» в районе с. Виноградное Ленинского района произошло столкновение двух грузовых автомобилей, сообщает пресс-служба крымского глава МЧС России.

«По прибытию на место установлено, что водитель грузового автомобиля «Газель Бизнес» в результате несоблюдения дистанции совершил столкновение с впереди идущим грузовым автомобилем IVECO. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пассажир автомобиля-нарушителя», – сказано в сообщении.

По данным ведомства, пострадавший с многочисленными травмами госпитализирован в хирургическое отделение Ленинской центральной районной больницы.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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