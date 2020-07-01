На фирму в Крыму завели дело из-за невыплаты 20 млн рублей налогов

Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело по факту неуплаты налогов на сумму свыше 20 миллионов рублей.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Установлено, что руководство акционерного общества «Старокрымский» в период с января 2015 по октябрь 2018 уклонялось от уплаты налогов путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений. В результате установленная сумма неуплаченных налогов в размере свыше 20,5 млн рублей до настоящего времени не уплачена в бюджет Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Нарушение законодательства выявлено в ходе прокурорской проверки.

Расследование уголовного дела продолжается.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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