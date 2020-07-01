Странности
Мэр Ялты вышел убирать набережную в новой скандальной форме для дворников
фото © Крым.реалии
В Ялте глава администрации города Иван Имгрунт 1 июля вышел мыть набережную в новой спецодежде для дворников, которую презентовали ранее.
Форму он опробовал в рамках субботника для чиновников в честь дня голосования по поправкам в Конституцию России.
На субботник чиновники вышли в 6.00 утра. Они собрались на площади у памятника Ленину на набережной Ялты под звуки духового оркестра. Их одели в новую спецодежду для ялтинских дворников в дореволюционном стиле. Глава Ялты Иван Имгрунт тоже облачился в косоворотку, картуз и фартук, его заместитель Ирина Романец ограничилась форменным фартуком.
Чиновники вручную мыли гранитную плитку на набережной и на Пушкинском бульваре. Имгрунт обметал лавочку со спящим гостем Ялты из Казани, которого чуть позже увез наряд полиции.
По словам главы города, в ходе субботника он убедился, что необходимо пересматривать некоторые подходы к уборке набережной, поскольку они показали свою неэффективность.
На городской набережной Ялты 23 июня к «присяге» привели местных дворников. Работники давали «клятву чистоте» в новой, специально пошитой спецодежде, стилизованной в русском стиле ХIX века. В социальных сетях ялтинцы раскритиковали новую спецодежду для дворников, называя ее «ярмарочными костюмами».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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Мэр Ялты вышел убирать набережную в новой скандальной форме для дворников фото
В Ялте глава администрации города Иван Имгрунт 1 июля вышел мыть набережную в новой спецодежде для дворников, которую презентовали ранее.
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