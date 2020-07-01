Общество
Кудус, Кая и Дауд: какие имена дают крымчане своим детям
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Отделы ЗАГС за две недели выдали почти 700 свидетельств о рождении. Больше всего новорожденных традиционно зарегистрировано в Симферополе, Евпатории, Ялте, Бахчисарае и Керчи, сообщает пресс-служба Минюста РК.
Отделы ЗАГС Департамента ЗАГС Минюста Крыма за 10 дней выдали 696 свидетельств о рождении.
Из них 14 свидетельств родителям семи двоен (в Симферополе, Евпатории, Красноперекопском и Ленинском районах). При этом зарегистрирован 371 мальчик и 325 девочек. А больше всего новорожденных традиционно в Симферополе, Евпатории, Ялте, Бахчисарае и Керчи.
Вместе с тем, за прошлые две недели стали заметны изменения в предпочтениях крымских родителях относительно выбора имен детям.
В первых рядах по популярности оказались такие имена как – Матвей, Захар, Тимофей, Милана, Вероника, Дарья, Варвара, Тимур и Иван.
Также детям было присвоено достаточно большое количество редких имен: Леонард, Руфь, Патрик, Риана, Лилиана, Луиза, Каролина, Владлена, Оливия, Лука, Лукьян, Герман, Алиса-Мария, Фереде-Мелек, Натаниэль (муж.), Кудус, Таисия, Зластослава, Остап, Лев, Гордей, Стефания, Серафима, Маркус, Алихан, Кая и Дауд.
Напомним, что на данный момент отделы ЗАГС продолжают работать с гражданами по предварительной записи (это не относится к государственным регистрациям рождения и смерти, они проводятся в штатном режиме). Отметим также, что использования средств индивидуальной защиты в зданиях отделов ЗАГС остается обязательным.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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