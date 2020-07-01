Власть
Крымская санавиация сделала более полусотни вылетов с начала года
Санитарная авиация выполнила в Крыму более полусотни вылетов за пять месяцев этого года и эвакуировала 59 пациентов.
Об этом сообщила пресс-служба Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.
«За пять месяцев 2020 года санитарная авиация в Республике Крым выполнила 52 вылета. Эвакуировано 59 пациентов, – говорится в сообщении. – Вертолет санавиации центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи за июнь совершил 18 полетов, благодаря чему из отдаленных районов полуострова в ближайшие стационары были эвакуированы и транспортированы 20 пациентов».
Ранее Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи получил пять новых боксированных носилок, предназначенных для транспортировки инфицированных пациентов.
В прошлом году санавиация Крыма за пять месяцев совершила 89 вылетов и перевезла 102 пациента.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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