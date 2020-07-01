Крымчанку обязали вернуть России полмиллиона «материнского капитала»

29-летнюю жительницу Нижнегорского района Крыма принудили вернуть России почти полмиллиона «материнского капитала» из-за его «нецелевого расходования».

Об этом сообщает прокуратура Крыма.

«Установлено, что 29-летняя жительница Нижнегорского района, получив средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в размере 433 тысяч рублей, допустила их нецелевое расходование, распорядившись ими по собственному усмотрению. Также установлено, что после получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал она была лишена родительских прав в отношении двоих несовершеннолетних детей», – говорится в сообщении.

В связи с этим прокурор района обратился в суд. Сообщается, что прокуратурой района в суде доказано, что жилищные условия детей матерью улучшены не были.

«Суд согласился с позицией прокуратуры района и вынес решение о взыскании в пользу России денежных средств в размере 433 тыс. руб. в счет стоимости неосновательно израсходованных средств материнского (семейного) капитала», – говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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