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Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

По состоянию на утро 1 июля в Севастополе новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано.

Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 235 человек. В настоящий момент в стационарах находится 42 человека. Выздоровел 181 человек, 4 человека умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 122 человека, в городской больнице № 9 – 81. Под наблюдением по месту жительства – 696 человек.

Как сообщалось ранее, в Республике Крым на утро 1 июля зарегистрировано семь новых случаев заболевания COVID-19.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму за сутки еще семь новых заражений коронавирусом. За 30 июня на территории Крыма подтверждено семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Названа дата введения в эксплуатацию медцентра под Симферополем. Новый многофункциональный медицинский центр имени Семашко, построенный под Симферополем, должен быть введен в эксплуатацию уже в следующем месяце.

Не только коронавирус: мир может быть атакован новым штаммом свиного гриппа. Китайские исследователи выявили новый штамм свиного гриппа G4. Генетически он связан с H1N1, который в 2019 году прокатился по миру пандемией.

Ужесточений не будет: власти Крыма отреагировали на новую волну коронавируса. Республика Крым и Севастополь пока не планируют возвращаться к более строгим ограничительным мерам из-за новой коронавирусной инфекции.

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