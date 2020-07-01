Каждый второй севастополец не проголосовал за российскую конституцию

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Менее половины севастопольцев к утру 1 июля проголосовала по поправкам в Конституции РФ.

Об этом сообщили в избиркоме Севастополя.

«Число проголосовавших (получивших бюллетени для голосования) до дня голосования 153 036. Всего в Севастополе 317 465 избирателей», - сообщили в избиркоме.

При этом более 40 тысяч человек проголосовали вне помещений – на придомовых территориях или на дому. Таким образом, явка избирателей Севастополя на голосование по поправкам к 1 июля составила 48,2%.

Проголосовать в Севастополе могут не только местные жители, но и приезжие. Для этого нужно было заранее подать заявление на смену участка для голосования в МФЦ или на портале госуслуг.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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