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Каждый второй севастополец не проголосовал за российскую конституцию
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Менее половины севастопольцев к утру 1 июля проголосовала по поправкам в Конституции РФ.
Об этом сообщили в избиркоме Севастополя.
«Число проголосовавших (получивших бюллетени для голосования) до дня голосования 153 036. Всего в Севастополе 317 465 избирателей», - сообщили в избиркоме.
При этом более 40 тысяч человек проголосовали вне помещений – на придомовых территориях или на дому. Таким образом, явка избирателей Севастополя на голосование по поправкам к 1 июля составила 48,2%.
Проголосовать в Севастополе могут не только местные жители, но и приезжие. Для этого нужно было заранее подать заявление на смену участка для голосования в МФЦ или на портале госуслуг.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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