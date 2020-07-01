Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.1
воздух +29

Власть

Каждый второй севастополец не проголосовал за российскую конституцию

Каждый второй севастополец не проголосовал за российскую конституцию

фото © www.ural56.ru

Менее половины севастопольцев к утру 1 июля проголосовала по поправкам в Конституции РФ.

Об этом сообщили в избиркоме Севастополя.

«Число проголосовавших (получивших бюллетени для голосования) до дня голосования 153 036. Всего в Севастополе 317 465 избирателей», - сообщили в избиркоме.

При этом более 40 тысяч человек проголосовали вне помещений – на придомовых территориях или на дому. Таким образом, явка избирателей Севастополя на голосование по поправкам к 1 июля составила 48,2%.

Проголосовать в Севастополе могут не только местные жители, но и приезжие. Для этого нужно было заранее подать заявление на смену участка для голосования в МФЦ или на портале госуслуг.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Приговор бывшему губернатору Севастополя: во что суд оценил инцидент в аэропорту. Экс-губернатора Севастополя и бывшего замминистра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова оштрафовали на 2 тысячи рублей за хулиганство в аэропорту Ижевска.

Аксенов разрешил аквапарки и сауны в Крыму. Под запретом пока остается работа театров и кинотеатров.

Экс-мэр Симферополя Маленко хочет вернуться в Госсовет РК. Бывшая глава администрации Симферополя Наталья Маленко намерена участвовать в довыборах в Государственный совет республики. Соответствующие данные опубликованы на сайте крымского избиркома.

В Крыму провал в голосовании за поправки в конституцию может обернуться громкими отставками. В правительстве Крыма обеспокоены явкой на голосование по поправкам в Конституцию.

Власть
Каждый второй севастополец не проголосовал за российскую конституцию

Каждый второй севастополец не проголосовал за российскую конституцию

Менее половины севастопольцев к утру 1 июля проголосовала по поправкам в Конституции РФ.

Коронавирус в Крыму
В Крыму сообщили о еще одной смерти от коронавируса

В Крыму сообщили о еще одной смерти от коронавируса

Один человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончался в Крыму за прошедшие сутки.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
«Черкизон переехал»: ялтинскую набережную превратят в базар

«Черкизон переехал»: ялтинскую набережную превратят в базар фото

На набережной Ялты с 3 по 13 июля будет проходить ярмарка «Город мастеров».

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации