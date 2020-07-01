Какой сегодня праздник 1 июля

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Сегодня, 1 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День ветеранов боевых действий

1 июля в России отмечается памятная дата – День ветеранов боевых действий, которая пока не имеет официального статуса, но с каждым годом становится все более известной. С 2009 года данный праздник также носит название «День памяти и скорби ветеранов боевых действий».

Несмотря на отсутствие официального статуса, 1 июля День ветеранов боевых действий уже организованно отмечается в ряде российских регионов.

День празднования добровольного вхождения Бурятии в состав России

1 июля 2011 года с размахом отмечалось 350-летие добровольного вхождения Бурятии в состав России. Эта праздничная дата утверждена законом Республики Бурятия от 11 марта 2011 года.

Макушка лета - Сенозарница (Ярилин день)

Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.

Также сегодня, 1 июля, отмечают такие праздники:

- День сотрудника отдела налоговых преступлений в России

- День архитектуры в Украине

- Международный день шутки (International Joke Day)

- День Куриного Бога

- День изобретения солнцезащитных очков

- День заплетальщиков

- День имбирного печенья (National Gingersnap Day) в США

- День матери в Южном Судане

- День Канады (Canada Day)

- Праздник Джулая в Болгарии

- День Коммунистической партии Китая

- День скаута в Таиланде

- День креативного мороженого (National Creative Ice Cream Flavors Day) в США

- День свободы в Суринаме

- День инженера в Мексике

Сегодня именины празднуют: Феодул, Ипатий, Леонтий, Эразм, Еферий.

Что происходило 1 июля в прошлые годы

1200 - В Китае впервые упомянуты солнечные очки в виде пластин кварца.

1569 - Люблинской унией создана Речь Посполитая (объединение Польши и Литвы).

1643 - Началось 6-летнее заседание Вестминстерской Ассамблеи, реформировавшей англиканскую церковь.

1661 - заключен мирный договор между Россией и Швецией, завершена Русско-шведская война 1656-1658.

1813 - Английский парламент отменил монополию Ост-Индской компании на торговлю с Индией.

1863 - Начинается битва при Геттисберге, решающее сражение войны между Севером и Югом.

1890 - Англия и Германия разделили зоны влияния в Африке.

1910 - Во Львове состоялась демонстрация с требованием открыть украинский университет.

1915 - Первая сцена раздевания в кино: австралийская актриса Аннетт Келлерман обнажилась в фильме «Дочь богов».

1917 - В России впервые осуществлен переход на летнее время.

1937 - Совнарком Украины принял закон о создании в республике заповедников.

1940 - В Японии введены ограничения на торговлю сахаром и спичками.

1952 - За «подрывную деятельность» запрещена компартия США.

1964 - Замужние женщины в Квебеке получили равные права с мужчинами.

1966 - В колхозах впервые введена ежемесячная зарплата.

1970 - Легализация абортов в Нью-Йорке.

1989 - В Киеве создан Народный рух Украины.

1996 - Пласидо Доминго стал художественным руководителем Вашингтонской оперы.

2000 - В Лондоне прошел «парад гордости» лесбиянок и гомосексуалистов.

2009 - Американские войска были выведены из городов Ирака, передав контроль над ними иракским силам безопасности.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 1 июля. Какие праздники будут завтра?

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