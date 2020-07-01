Общество
Какой сегодня праздник 1 июля
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Сегодня, 1 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День ветеранов боевых действий
1 июля в России отмечается памятная дата – День ветеранов боевых действий, которая пока не имеет официального статуса, но с каждым годом становится все более известной. С 2009 года данный праздник также носит название «День памяти и скорби ветеранов боевых действий».
Несмотря на отсутствие официального статуса, 1 июля День ветеранов боевых действий уже организованно отмечается в ряде российских регионов.
День празднования добровольного вхождения Бурятии в состав России
1 июля 2011 года с размахом отмечалось 350-летие добровольного вхождения Бурятии в состав России. Эта праздничная дата утверждена законом Республики Бурятия от 11 марта 2011 года.
Макушка лета - Сенозарница (Ярилин день)
Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.
Также сегодня, 1 июля, отмечают такие праздники:
- День сотрудника отдела налоговых преступлений в России
- День архитектуры в Украине
- Международный день шутки (International Joke Day)
- День Куриного Бога
- День изобретения солнцезащитных очков
- День заплетальщиков
- День имбирного печенья (National Gingersnap Day) в США
- День матери в Южном Судане
- День Канады (Canada Day)
- Праздник Джулая в Болгарии
- День Коммунистической партии Китая
- День скаута в Таиланде
- День креативного мороженого (National Creative Ice Cream Flavors Day) в США
- День свободы в Суринаме
- День инженера в Мексике
Сегодня именины празднуют: Феодул, Ипатий, Леонтий, Эразм, Еферий.
Что происходило 1 июля в прошлые годы
1200 - В Китае впервые упомянуты солнечные очки в виде пластин кварца.
1569 - Люблинской унией создана Речь Посполитая (объединение Польши и Литвы).
1643 - Началось 6-летнее заседание Вестминстерской Ассамблеи, реформировавшей англиканскую церковь.
1661 - заключен мирный договор между Россией и Швецией, завершена Русско-шведская война 1656-1658.
1813 - Английский парламент отменил монополию Ост-Индской компании на торговлю с Индией.
1863 - Начинается битва при Геттисберге, решающее сражение войны между Севером и Югом.
1890 - Англия и Германия разделили зоны влияния в Африке.
1910 - Во Львове состоялась демонстрация с требованием открыть украинский университет.
1915 - Первая сцена раздевания в кино: австралийская актриса Аннетт Келлерман обнажилась в фильме «Дочь богов».
1917 - В России впервые осуществлен переход на летнее время.
1937 - Совнарком Украины принял закон о создании в республике заповедников.
1940 - В Японии введены ограничения на торговлю сахаром и спичками.
1952 - За «подрывную деятельность» запрещена компартия США.
1964 - Замужние женщины в Квебеке получили равные права с мужчинами.
1966 - В колхозах впервые введена ежемесячная зарплата.
1970 - Легализация абортов в Нью-Йорке.
1989 - В Киеве создан Народный рух Украины.
1996 - Пласидо Доминго стал художественным руководителем Вашингтонской оперы.
2000 - В Лондоне прошел «парад гордости» лесбиянок и гомосексуалистов.
2009 - Американские войска были выведены из городов Ирака, передав контроль над ними иракским силам безопасности.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 1 июля. Какие праздники будут завтра?
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