Происшествия
Избившего сотрудницу полиции евпаторийца отправили в тюрьму
Приговором Евпаторийского городского суда Республики Крым местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных полномочий).
Об этом сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Республике Крым.
В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что февральским днем текущего года во время несения службы к сотруднику ПП №1 (дислокация пгт.Новоозерное) ОМВД России по г.Евпатория обратилось двое граждан с просьбой принять меры к их близкому родственнику, поскольку он злоупотребляет алкоголем и в состоянии опьянения ведет себя агрессивно по отношению к близким, устраивая скандалы по месту своего жительства.
Узнав об этом, «любитель выпивки и скандалов», будучи в состоянии алкогольного опьянения, прибыл на ПП №1, и вел себя агрессивно и вызывающе. Сотрудница ОМВД России по г. Евпатория, находясь на службе при исполнении своих должностных обязанностей, сделала мужчине, который вел себя непристойно, замечание. Однако, не вняв доводам представителя власти, мужчина подошел к сотруднице правоохранительных органов и ударил ее в голову, от чего потерпевшая упала, стукнувшись головой о стену.
В результате действий подсудимого потерпевшая получила ушиб мягких тканей затылочной области и сотрясение мозга.
Суд, всесторонне изучив материалы дела, признал евпаторийца виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в исправительной колонии общего режима.
Приговор вступил в законную силу.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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