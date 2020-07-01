Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.1
воздух +29

Происшествия

Избившего сотрудницу полиции евпаторийца отправили в тюрьму

Приговором Евпаторийского городского суда Республики Крым местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных полномочий).

Об этом сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Республике Крым.

В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что февральским днем текущего года во время несения службы к сотруднику ПП №1 (дислокация пгт.Новоозерное) ОМВД России по г.Евпатория обратилось двое граждан с просьбой принять меры к их близкому родственнику, поскольку он злоупотребляет алкоголем и в состоянии опьянения ведет себя агрессивно по отношению к близким, устраивая скандалы по месту своего жительства.

Узнав об этом, «любитель выпивки и скандалов», будучи в состоянии алкогольного опьянения, прибыл на ПП №1, и вел себя агрессивно и вызывающе. Сотрудница ОМВД России по г. Евпатория, находясь на службе при исполнении своих должностных обязанностей, сделала мужчине, который вел себя непристойно, замечание. Однако, не вняв доводам представителя власти, мужчина подошел к сотруднице правоохранительных органов и ударил ее в голову, от чего потерпевшая упала, стукнувшись головой о стену.

В результате действий подсудимого потерпевшая получила ушиб мягких тканей затылочной области и сотрясение мозга.

Суд, всесторонне изучив материалы дела, признал евпаторийца виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

На въезде в Севастополь снимают корнавирусные блокпосты. С 1 июля блокпосты на въезде в Севастополь уберут. Освободившиеся ресурсы перебросят на тестирование на наличие COVID-19.

Таможенники изъяли в Симферополе кроссовки. Сотрудники Крымской таможни изъяли в Симферополе более 300 пар контрафактной обуви.

В МВД Крыма проверяют информацию о получении взятки одним из оперативников. МВД по Республике Крым проводит проверку по факту возможного получения взятки одним из оперуполномоченных.

В Севастополе вынесли приговор убившей таксиста девушке. Девушка не смогла простить аморальное поведение по отношению к себе.

Власть
Каждый второй севастополец не проголосовал за российскую конституцию

Каждый второй севастополец не проголосовал за российскую конституцию

Менее половины севастопольцев к утру 1 июля проголосовала по поправкам в Конституции РФ.

Коронавирус в Крыму
В Крыму сообщили о еще одной смерти от коронавируса

В Крыму сообщили о еще одной смерти от коронавируса

Один человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончался в Крыму за прошедшие сутки.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
«Черкизон переехал»: ялтинскую набережную превратят в базар

«Черкизон переехал»: ялтинскую набережную превратят в базар фото

На набережной Ялты с 3 по 13 июля будет проходить ярмарка «Город мастеров».

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации