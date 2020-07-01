Избившего сотрудницу полиции евпаторийца отправили в тюрьму

Приговором Евпаторийского городского суда Республики Крым местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных полномочий).

Об этом сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Республике Крым.

В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что февральским днем текущего года во время несения службы к сотруднику ПП №1 (дислокация пгт.Новоозерное) ОМВД России по г.Евпатория обратилось двое граждан с просьбой принять меры к их близкому родственнику, поскольку он злоупотребляет алкоголем и в состоянии опьянения ведет себя агрессивно по отношению к близким, устраивая скандалы по месту своего жительства.

Узнав об этом, «любитель выпивки и скандалов», будучи в состоянии алкогольного опьянения, прибыл на ПП №1, и вел себя агрессивно и вызывающе. Сотрудница ОМВД России по г. Евпатория, находясь на службе при исполнении своих должностных обязанностей, сделала мужчине, который вел себя непристойно, замечание. Однако, не вняв доводам представителя власти, мужчина подошел к сотруднице правоохранительных органов и ударил ее в голову, от чего потерпевшая упала, стукнувшись головой о стену.

В результате действий подсудимого потерпевшая получила ушиб мягких тканей затылочной области и сотрясение мозга.

Суд, всесторонне изучив материалы дела, признал евпаторийца виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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