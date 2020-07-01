Евпаторийский педофил приговорен к 8,5 годам колонии

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Евпаторийский городской суд Крыма приговорил местного жителя к восьми с половиной годам колонии за совершение действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Как сообщила пресс-служба суда, вина мужчины доказана по пяти эпизодам указанного преступления.

«Установлено, что в период с 2015 по 2019 годы житель Евпатории совершал иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния несовершеннолетних потерпевших. Суд, всесторонне изучив материалы дела, признал евпаторийца виновным в совершении указанного преступления по пяти эпизодам в отношении троих несовершеннолетних и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – говорится в сообщении.

После освобождения из колонии мужчине на протяжении двух лет будет запрещено покидать место постоянного проживания с 20.00 до 6.00 следующих суток, выезжать за пределы территории Евпатории, изменять место жительства или пребывания и место работы без согласия государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы. Также осужденный будет обязан являться в государственный орган два раза в месяц – для регистрации.

«Установление судом осужденному ограничений на изменение места жительства или пребывания без согласия указанного специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы территории соответствующего муниципального образования является обязательным. Приговор вступил в законную силу», – добавили в суде.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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