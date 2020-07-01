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«Это частный визит»: в Европарламенте отреагировали на приезд французских депутатов в Крым

19:03 среда, 1 июля 2020
«Это частный визит»: в Европарламенте отреагировали на приезд французских депутатов в Крым

Тьерри Мариани | фото © ТАСС

В Европейском парламенте утверждают, что никого не уполномочивали ни наблюдать, ни комментировать голосование по внесению поправок в Конституцию России, в том числе в Крыму.

Здесь настаивают на том, что визит французских депутатов Европарламента на полуостров носит «частный характер».

Соответствующий комментарий 1 июля сделали глава Комитета Европейского парламента по вопросам иностранных дел Дэвид Маккалистер и сопредседатель Координационной группы Европарламента по вопросам поддержки демократии и выборов Томас Тобэ, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

«Европейский парламент не был приглашен для наблюдения за этим избирательным процессом, и, следовательно, не будет комментировать ни процесс, ни результаты, которые будут объявлены позже. Ни один из членов Европейского парламента не был уполномочен наблюдать или комментировать этот избирательный процесс от его имени», – цитирует заявление информагентство.

В заявлении также указывается, что «любой член Европарламента, который решил наблюдать за этим избирательным процессом в Российской Федерации или на незаконно аннексированном Крымском полуострове, где Европейский союз не признает и не признает проведение этого референдума, сделал это по их собственной инициативе, и ни при каких обстоятельствах не должен ни в каких заявлениях или действиях связывать их участие с Европейским парламентом».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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