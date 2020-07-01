Эксперты отмечают рост количества «диких» туристов в Крыму

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Количество туристов, приезжающих отдохнуть с палатками на «диких» пляжах, увеличилось в этом сезоне в Крыму.

Об этом сообщила руководитель представительства гостинично-туристской ассоциации в Крыму Валентина Марнопольская.

«Они приезжают полностью подготовленными для размещения за пределами населенных пунктов. Наверно, к этому людей вынуждает ситуация – не все смогли подойти к отдыху с достаточным количеством средств», – цитирует Марнопольскую «Интерфакс».

В то же время предпосылок для повышения цен в отелях Крыма нет, отметила эксперт, хотя на них легла «значительная финансовая нагрузка» из-за противоэпидемических требований, предъявляемых Роспотребнадзором.

С 1 июля крымским местам размещения разрешено принимать гостей из других субъектов страны. Согласно требованиям Роспотребнадзора, для заселения гражданам необходимо предъявить справку об отсутствии контактов в течение двух недель с зараженными COVID-19.

По данным регионального министерства курортов и туризма, готовы принять туристов более 400 объектов размещения. «Более 420 объектов заявили о своей ответственности перед туристом и подали обязательства по выполнению мер дезинфекции территорий, профилактики заболевания, обязательной термометрии сотрудников и гостей, соблюдению социальной дистанции в общепите, местах общего пользования», – сообщила пресс-служба ведомства.

Как отметил руководитель крымского филиала Национальной курортной ассоциации Сергей Стрельбицкий, к возобновлению работы готовы почти все санатории, задержки могут быть у тех, кто работает по сезонам и вынужден заново нанимать работников. На загрузке объектов размещения, по его мнению, хорошо скажется отмена обязательных тестов на коронавирус. «Если бы мы говорили о загрузке четыре дня назад, я бы, наверно, говорил про определенные опасения. Сегодня, с изменением подходов Роспотребнадзора, открывается больше возможностей для наполнения объектов», – добавил он.

С 1 июля также снимаются ограничения на работу саун, аквапарков и СПА-комплексов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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