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Власть

Экс-губернатор Севастополя Овсянников официально стал хулиганом

Экс-губернатор Севастополя Овсянников официально стал хулиганом

фото © forpostsevastopol.ru

За непотребство, устроенное бывшим главой города-героя, суд назначил штраф.

Октябрьский районный суд Ижевска признал Дмитрия Овсянникова, ранее занимавшего посты замглавы Минпромторга России и губернатора Севастополя, в совершении в аэропорту мелкого хулиганства, сопряженного с неповиновением законному требованию лица, охраняющему общественный порядок, пишет издание «Лента.ру».

Дело об административном правонарушении, совершенном Овсянниковым, было рассмотрено накануне без его присутствия, поскольку он не явился в заседание. Суд назначил бывшему высокопоставленному чиновнику наказание в виде штрафа в размере 2 000 рублей.

За плохое поведение Овсянников был исключен из партии «Единая Россия». В Минпромторге России, где Овсянников занимал должность заместителя министра, заявили о нарушении им кодекса этики госслужащих.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

Каждый второй севастополец не проголосовал за российскую конституцию. Менее половины севастопольцев к утру 1 июля проголосовала по поправкам в Конституции РФ.

Украина просит Париж отреагировать на визит французских депутатов в Крым. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар на встрече с послом Франции в Украине Этьеном де Понсен 30 июня обратила внимание на информацию о визите группы французских депутатов Европарламента во главе с Тьерри Мариани в Крым и попросила официальной реакции.

Приговор бывшему губернатору Севастополя: во что суд оценил инцидент в аэропорту. Экс-губернатора Севастополя и бывшего замминистра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова оштрафовали на 2 тысячи рублей за хулиганство в аэропорту Ижевска.

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Власть
Экс-губернатор Севастополя Овсянников официально стал хулиганом

Экс-губернатор Севастополя Овсянников официально стал хулиганом

За непотребство, устроенное бывшим главой города-героя, суд назначил штраф.

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