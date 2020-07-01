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Экс-губернатор Севастополя Овсянников официально стал хулиганом
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За непотребство, устроенное бывшим главой города-героя, суд назначил штраф.
Октябрьский районный суд Ижевска признал Дмитрия Овсянникова, ранее занимавшего посты замглавы Минпромторга России и губернатора Севастополя, в совершении в аэропорту мелкого хулиганства, сопряженного с неповиновением законному требованию лица, охраняющему общественный порядок, пишет издание «Лента.ру».
Дело об административном правонарушении, совершенном Овсянниковым, было рассмотрено накануне без его присутствия, поскольку он не явился в заседание. Суд назначил бывшему высокопоставленному чиновнику наказание в виде штрафа в размере 2 000 рублей.
За плохое поведение Овсянников был исключен из партии «Единая Россия». В Минпромторге России, где Овсянников занимал должность заместителя министра, заявили о нарушении им кодекса этики госслужащих.
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