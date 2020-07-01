Для Крыма выпустят методичку по борьбе с перепланировками

Для борьбы с незаконными пристройками и перепланировками в многоквартирных домах на территории республики специалисты разработали подробную методичку.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал председатель Автономной некоммерческой организации «ЖКХ контроль РК» Анатолий Петров.

Во время прямого эфира в студию обратился житель Симферополя. Он сообщил, что соседи расширили балкон до размеров комнаты и, возможно, нанесли урон арматуре и сейсмическому поясу здания. Насколько законна такая перепланировка и как бороться со стремлением соседей пристроить комнатку?

Петров ответил, что в России достаточно жесткое законодательство в отношении пристроек и иных перепланировок многоквартирных жилых домов.

«Скорее всего это незаконное строительство», – предположил Петров и добавил: «В случае обнаружения таких объектов гражданам необходимо обращаться в жилищную инспекцию и местную администрацию. Тогда строительство будет остановлено, а собственника обяжут вернуть здание в прежний вид».

Эксперт отметил, что до недавнего времени понимание, как применять требования законодательства на практике в этой области, было весьма расплывчатым, и власти дали поручение издать и распространить специальную методичку по борьбе с самовольными пристройками.

«Документ уже разработан специалистами АНО «ЖКХ-контроль», - сказал Петров и добавил, что необходимо оперативно распространить его среди председателей советов многоквартирных домов.

По мнению Петрова, положительное влияние на соблюдение строительного законодательства в Симферополе окажет появление главного архитектора.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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