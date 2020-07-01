Аксенов напомнил Зеленскому о его комическом прошлом

Владимир Зеленский | фото © Новости Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов руками своих пиарщиков решил потролить президента Украины Владимира Зеленского.

Аксенов выложил на своей странице в социальной сети ВКонтакте юмористическую зарисовку о «гласе с небес» и Крыме времен Зеленского-комика и напомнил, что Крым будет защищен теперь еще и поправкой в Конституцию о неотчуждаемости земель.

«А ведь предупреждал «глас с небес» Владимира Зеленского еще задолго до президентства, чтобы забыл про наш полуостров. А теперь запрет отчуждения российских территорий еще и гарантирован поправкой к Конституции РФ, за которую сегодня голосуют крымчане. Думаю, что на самом деле Зеленский все давно понимает, но, играя роль президента Украины, он обязан следовать «сценарию» западных «режиссеров».Ничего не поделаешь, работа такая – артист…», — написал Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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