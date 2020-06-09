Вокруг крымской «Массандры» происходят странные вещи

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В конце мая Госсовет РК принял решение «Массандру» приватизировать. Производственно-аграрное объединение включает 8 винодельческих хозяйств, которым принадлежит 11 тысяч га земли, из них около 4 тысяч га заняты виноградниками.

По оценкам специалистов, стоимость предприятия составляет 2,8 млрд рублей, но правительство Крыма, которому принадлежит пока 100% акций, определило балансовую стоимость в 627,4 млн рублей. А в конце прошлой недели и эту стоимость подкорректировали и эту сумму, изъяв Изъяв из хозяйственного ведения «Массандры» имущество, которое, якобы¸ не используется.

Теперь управлять 9 подпорными стенками, административно-производственным корпусом участка выдержки, мазутохранилищем, несколькими котлами, туалетом и дымовой трубой будет ГАУ «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым».

А сегодня премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк подписал распоряжение «О предоставлении ГУП РК «ПАО «Массандра» отсрочки перечисления в бюджет Республики Крым части прибыли, оставшейся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, согласно которому прибыль за первые 2 квартала текущего года, можно будет «покрутить» до 1 октября.

Кстати, чистая прибыль предприятия, исходя из результатов прошлых лет, составляет за полгода не менее 200 млн.

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