Власти Крыма поручили готовиться школам к дистанционному обучению с 1 сентября

Глава Крыма Сергей Аксенов получил готовиться к тому, что с 1 сентября обучение в школах полуострова может быть дистанционным из-за пандемии.

Об этом он сказал на заседании Совмина Крыма .

При этом уточняется, что по данным Минобразования Крыма, у 63 крымских детей нет возможности учиться дистанционно – у них нет для этого необходимой техники.

«Мы не понимаем, как будет с 1 сентября. Надеемся, что все будет в очном порядке, но давайте на всякий случай подготовимся. Я решу вопрос по этим 63 детям на этой неделе, скажу, кто закупит и в каком порядке», – сказал Аксенов.

Из-за пандемии коронавируса учебные заведения Крыма перешли на дистанционное обучение. 22 мая «Последний звонок» провели в эфире местных телеканалов, включив песни о школе.

На текущий период в Крыму зарегистрировано 392 случая коронавирусной инфекции, умерли 11 человек.

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