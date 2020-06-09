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Власти Крыма поручили готовиться школам к дистанционному обучению с 1 сентября

08:44 вторник, 9 июня 2020

Глава Крыма Сергей Аксенов получил готовиться к тому, что с 1 сентября обучение в школах полуострова может быть дистанционным из-за пандемии.

Об этом он сказал на заседании Совмина Крыма .

При этом уточняется, что по данным Минобразования Крыма, у 63 крымских детей нет возможности учиться дистанционно – у них нет для этого необходимой техники.

«Мы не понимаем, как будет с 1 сентября. Надеемся, что все будет в очном порядке, но давайте на всякий случай подготовимся. Я решу вопрос по этим 63 детям на этой неделе, скажу, кто закупит и в каком порядке», – сказал Аксенов.

Из-за пандемии коронавируса учебные заведения Крыма перешли на дистанционное обучение. 22 мая «Последний звонок» провели в эфире местных телеканалов, включив песни о школе.

На текущий период в Крыму зарегистрировано 392 случая коронавирусной инфекции, умерли 11 человек.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Аксенов пообещал крымским школьникам «настоящий выпускной». Власти Крыма рассматривают вариант проведения всеобщего республиканского праздника выпускников, по примеру «Алых парусов» в Санкт-Петербурге.

Для абитуриентов из Крыма отменили обсервацию на материковой Украине. Абитуриенты из Крыма смогут поступать в вузы на материковой части Украины без прохождения 14-дневной обсервации.

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