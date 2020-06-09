Коронавирус в Крыму
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Власти Крыма поручили готовиться школам к дистанционному обучению с 1 сентября
Глава Крыма Сергей Аксенов получил готовиться к тому, что с 1 сентября обучение в школах полуострова может быть дистанционным из-за пандемии.
Об этом он сказал на заседании Совмина Крыма .
При этом уточняется, что по данным Минобразования Крыма, у 63 крымских детей нет возможности учиться дистанционно – у них нет для этого необходимой техники.
«Мы не понимаем, как будет с 1 сентября. Надеемся, что все будет в очном порядке, но давайте на всякий случай подготовимся. Я решу вопрос по этим 63 детям на этой неделе, скажу, кто закупит и в каком порядке», – сказал Аксенов.
Из-за пандемии коронавируса учебные заведения Крыма перешли на дистанционное обучение. 22 мая «Последний звонок» провели в эфире местных телеканалов, включив песни о школе.
На текущий период в Крыму зарегистрировано 392 случая коронавирусной инфекции, умерли 11 человек.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Для абитуриентов из Крыма отменили обсервацию на материковой Украине. Абитуриенты из Крыма смогут поступать в вузы на материковой части Украины без прохождения 14-дневной обсервации.
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Коронавирус в Крыму
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