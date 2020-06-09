Власти Крыма обещают, что с 1 июля полуостров полноценно будет принимать туристов

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Сергей Аксенов сообщил, что с 1 июля с соблюдением всех требований Роспотребнадзора в Крыму стартует межсубъектовый туризм.

Бронирование объектов размещения можно запускать с сегодняшнего дня.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в ходе рабочего совещания с членами Правительства Республики Крым и Роспотребнадзором озвучил, что с 1 июля в Крыму разрешается размещение гостей в объектах санаторно-курортного комплекса и гостиницах в рамках межсубъектового туризма.

«С сегодняшнего дня все средства размещения курортной сферы могут продавать путевки с 1 июля для граждан Российской Федерации», - сообщил Глава республики.

Однако Сергей Аксенов акцентировал внимание на необходимости соблюдать все меры безопасности и рекомендации Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора.

«Прошу всех помнить о безопасности. Понимаю, что у всех разное мнение, однако необходимо прислушиваться к мнению специалистов. Сейчас многие убедились, что все меры, принятые Главой государства, были абсолютно правильными, никаких сомнений по этому поводу нет», - сказал Глава республики.

По информации Председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка, в соответствии с Указом, который будет опубликован сегодня, с 1 июля будет разрешена деятельность отелей, пансионатов, санаториев, домов и баз отдыха, гостиниц, кемпингов, а также гостевых домов.

В ходе рабочей встречи руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РК и городу федерального значения Севастополю - главный государственный санитарный врач по РК и г. Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что на данный момент в Крыму нет взрывного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и действующих групповых очагов заражения. Также на данный момент в Крыму практически на 40% увеличен объем тестирования на коронавирус. По словам руководителя ведомства, все вышеперечисленные факторы позволяют продолжить снятие ограничительных мероприятий в Крыму, в том числе для курортной сферы. При этом для сохранения стабильной эпидемиологической ситуации все требования Роспотребнадзора должны выполняться в обязательном порядке.

Помимо этого, заместитель председателя Совета министров РК – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская проинформировала, что в Крыму сформирован необходимый коечный фонд для лечения больных коронавирусом: 956 коек в 8 учреждениях здравоохранения. Также сформированы дополнительные койки в 5 учреждениях здравоохранения с 223 койками для пациентов с внебольничной пневмонией. Помимо этого, сформирован кадровый резерв медицинских сотрудников для работы с ковидными больными – 1,7 тысяч работников. При этом, по словам Елены Романовской, коэффициент распространения инфекции снижается, что также позволяет переходить к снятию основных ограничений в туристической отрасли. Так, на данный момент ежедневно проводится от 1,7 до 2,4 тысяч исследований на коронавирус.

Напомним, что с 15 июня в Крыму будет отменен режим самоизоляции для всех категорий граждан, а также отменена обязательная обсервация для приезжающих на территорию Республики Крым. Однако обсервация сохранится для граждан, въезжающих а Крым с территории материковой Украины.

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