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Власти Крыма наконец-то обратили внимание на состояние Солнечной тропы
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Состояние одной из самых живописных прогулочных маршрутов Крыма – Солнечной тропы (она же Царская) – оставляет желать лучшего.
На это обратил внимание вице-премьер республики Евгений Кабанов после прогулки по живописным местам. Чиновник пообещал в ближайшее время заняться этим вопросом.
«Очень круто и точно живописно, - поделился Кабанов впечатлениями на своей странице в Facebook. – Жаль, что благоустройство и ухоженность оставляют желать лучшего, со следующей недели прямо займемся этим проектом».
Ранее вице-премьер посетил еще одну многострадальную крымскую достопримечательность – , которые в 2019 году, наконец, обрели подрядчика. Работы, по словам чиновника, ведутся с небольшим опережением графика, проект будет сдан до конца года, нареканий к подрядчику нет, в отличие от компании, которая занимается реконструкцией Музея истории обороны Аджимушкайских каменоломен.
Что касается Солнечной тропы, то ее плачевное состояние уже давно не новость для крымчан. В июне 2019 года задал Владимиру Путину житель Севастополя Дмитрий Осипенко, который отметил, что место, некогда называвшееся Русской Ривьерой, теперь погрязло в варварской застройке, недостроях, незаконной вырубке краснокнижных деревьев. По мнению севастопольца, спасти Солнечную тропу от полного уничтожение может только статус ООПТ, о чем он и просил президента.
Урегулировать вопрос с застройкой и статусом Царской тропы обещали довольно часто, в последний раз – в 2017 году, когда власти Ялты заявляли, что защитят историческую ценность от застройки и инициируют присвоение ей статуса ООПТ местного значения. В ноябре 2020 года этим обещаниям .
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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