Происшествия
В центре Симферополя произошел пожар
Недалеко от площади Советской в крымской столице произошел пожар.
Фото происшествия местные жители опубликовали в соцсети «ВКонтакте».
По информации очевидцев, возгорание произошло за забором, находящимся недалеко от моста через Салгир. Вероятно, это был мусор или сухая трава.
В результате пожара огонь «поджарил» припаркованную неподалеку машину.
— Мусор или трава за забором загорелась. «Десятка», которая рядом с забором стояла, поджарилась немного правым боком, — рассказал пользователь социальной сети.
На место происшествия прибыли пожарные, возгорание ликвидировано.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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