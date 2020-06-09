В центре Симферополя произошел пожар

Недалеко от площади Советской в крымской столице произошел пожар.

Фото происшествия местные жители опубликовали в соцсети «ВКонтакте».

По информации очевидцев, возгорание произошло за забором, находящимся недалеко от моста через Салгир. Вероятно, это был мусор или сухая трава.

В результате пожара огонь «поджарил» припаркованную неподалеку машину.

— Мусор или трава за забором загорелась. «Десятка», которая рядом с забором стояла, поджарилась немного правым боком, — рассказал пользователь социальной сети.

На место происшествия прибыли пожарные, возгорание ликвидировано.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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