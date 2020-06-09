В Севастополе тоже отменяют обсервацию для приезжих

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В Севастополе решено отменить обязательные две недели в обсерваторе для всех, кто приезжает из регионов России и других стран.

Такое решение озвучил на заседании правительства врио губернатора Михаил Развожаев.

«Обсерватор будем использовать только для контактных лиц. Нет особого смысла сейчас разделять приезд из Москвы или из-за границы. Людей отпустите, пусть они дома сидят, самоизолируются, хватит их в обсерваторе держать. Логики в этом нет», - сказал Развожаев.

Те, кто приезжает в Севастополь из других стран, будут сдавать тест на COVID-19 и дожидаться результата дома. Такая же система работает сейчас для всех приезжающих в Севастополь из регионов России.

Как сообщалось ранее, система экспресс-тестирования на COVID-19 запущена на блокпостах по пути в Севастополь с 1 июня. За первую неделю ей воспользовались более тысячи человек, результат у всех отрицательный.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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