Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму восстановлена работа 85 процентов предприятий ● Госпиталь в Севастополе принял первых пациентов после вспышки COVID ● Аксенов объявил об отмене режима самоизоляции в Крыму ● В Крыму под медицинским наблюдением находится 2897 человек ● У моряков судна в Керчи обнаружили коронавирус
В Севастополе тоже отменяют обсервацию для приезжих
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В Севастополе решено отменить обязательные две недели в обсерваторе для всех, кто приезжает из регионов России и других стран.
Такое решение озвучил на заседании правительства врио губернатора Михаил Развожаев.
«Обсерватор будем использовать только для контактных лиц. Нет особого смысла сейчас разделять приезд из Москвы или из-за границы. Людей отпустите, пусть они дома сидят, самоизолируются, хватит их в обсерваторе держать. Логики в этом нет», - сказал Развожаев.
Те, кто приезжает в Севастополь из других стран, будут сдавать тест на COVID-19 и дожидаться результата дома. Такая же система работает сейчас для всех приезжающих в Севастополь из регионов России.
Как сообщалось ранее, система экспресс-тестирования на COVID-19 запущена на блокпостах по пути в Севастополь с 1 июня. За первую неделю ей воспользовались более тысячи человек, результат у всех отрицательный.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Инфекционная больница Севастополя недоступна для инвалидов-колясочников. В бюджете департамента здравоохранения не предусмотрены средства на обеспечение доступной среды в главном корпусе инфекционной больницы.
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