В Севастополе не торопятся открывать проход к морю

В Севастополе проход к пляжу у бухты Круглой по-прежнему перекрыт металлическим забором.

Ограждение и табличка с надписью «Проход закрыт. Карантин» были установлены здесь весной представителями яхт-клуба «Юг».

В конце мая сотрудник водноспортивной базы сообщил, что после снятия в городе ограничительных мер, связанных с ковидом, перекрывающий проход к морю будет демонтирован. С наступлением лета этого не произошло, хотя с 1 июня в городе был снят запрет на посещение парков и набережных.

По словам не пожелавшего представиться сотрудника яхт-клуба, причиной запрета на доступ к морю остаются ограничения, связанные с коронавирусом. Из-за этого в яхт-клубе уже перенесена часть мероприятий и соревнований, отметил собеседник ForPost. По его словам, в клубе опасаются штрафов за нарушения правительственных распоряжений, правда, каких именно — не уточнялось.

«Нам не разрешают открыться. После снятия ограничений — сразу все откроется. Нам, наоборот, чем больше людей — тем лучше», — сказал представитель яхт-клуба, уточнив, что открыться база отдыха и водного спорта может с первого июля.

Как запрет на мероприятия связан с доступом к морю, осталось непонятным, но по этой логике, если запрет на массовые мероприятия не снимут до осени, то закрытым останется и проход к морю.

По словам председателя общественного совета при Севприроднадзоре, жительницы данного микрорайона Элины Орел, пляж у яхт-клуба «Юг» пользуется большой популярностью среди жителей города.

«Там мелко, там есть и песочек, что важно для детей, были там и лесенки для спуска к морю — эта зона была вполне благоустроена и пользовалась спросом — людей там очень много было. Конечно, хотелось бы, чтобы для местных жителей доступ на пляж был, потому что уже перекрыты практически все пляжи», — сказала Элина Орел.

Усугубляет и без того непростую ситуацию начавшаяся во второй половине мая реконструкция набережной парка Победы, отметила общественница.

Напомним, пляжный сезон в Севастополе планируется начать с 15 июня. Городские пляжи будут доступны для горожан при соблюдении санитарных норм. Операторы пляжей обязаны будут контролировать социальную дистанцию на пляжах, проводить дезинфекцию и т.д.

В тексте использованы материалы: Форпост

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