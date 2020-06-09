В Крыму заявили о новом способе добычи воды

фото © Новости Крыма

Реки Крыма, многие из которых сегодня на грани пересыхания, могут давать двойной объем воды, если знать, откуда его извлечь.

Новый проект по добыче дополнительных запасов пресной воды предложили сотрудники географического факультета КФУ им. Вернадского, сообщает пресс-служба вуза.

Как пояснил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии факультета Геннадий Самохин, под верхним уровнем рек находятся древние галечные русла, по которым проходит так называемый водоносный горизонт. Сегодня большинство этих запасов уходят в море.

По мнению ученого, эту воду можно точечно забирать из подруслового стока и аккумулировать в Межгорном водохранилище. Для этого достаточно лишь небольшого трубопровода. Для реализации проекта понадобится около двух лет.

«Часть воды, которая попадает на склоны крымских гор, по трещинам и разломам, по карстовым каналам, через известняки попадает ниже уровня моря. Это происходит в таких районах как Тарханкут, мыс Айя, Фиолент, Судак. Например, в районе мыса Айя есть достаточно крупный источник, вытекающий прямо из пещеры на глубине 10-12 м, который может питать населенный пункт с населением до 40 тыс. человек», - привел в пример Самохин.

Сегодня же самое эффективное решение проблем с водой – разумная экономия, считает ученый. При рациональном использовании собственных запасов полуостров вполне может обойтись без помощи извне.

«В некоторых местах из-за потерь в сетях водоснабжения из 100 кубометров, выкачанных из водохранилища, до потребителя доходит 30-40. А еще около 25% от этого теряется уже в домах потребителей. Заводы ««Титан», Крымский содовый завод потребляют столько же воды, сколько весь Симферополь. Если перепрофилировать водоемкие производства, можно сэкономить огромное количество воды», - заключил Самохин.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Мусор со свалки под Симферополем вывезут в Белогорский район. Власти Крыма обещают ликвидировать свалку площадью более 11 га, которая находится возле аэропорта в Симферополе.

Даст ли Украина воду в Крым: Кравчук сделал заявление. Вопрос подачи днепровской воды на Крымский полуостров стоит рассматривать в рамках норм международного права, считает первый президент Украины Леонид Кравчук.

Власти Крыма решили, что бурением скважин можно решить проблемы с водой. В Симферопольском, Бахчисарайском и Кировском районах продолжается бурение скважин для решения проблемы вододефицита. Тем не менее, республика еще имеет немалый резерв подземных вод.

«Крым продолжает захлебываться в нечистотах»: почему города полуострова остаются без очистных сооружений. В Крыму за шесть лет построен только один из 31 объекта канализации по российской федеральной целевой программе, причем 20 из них еще находятся на стадии проектирования.