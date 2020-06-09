Общество
В Крыму зацвело крайне опасное растение
фото © Новости Крыма
На территории Крыма зацвело опасное растение, которое вызывает сильнейшие ожоги, сообщает пресс-служба МЧС РК.
В ведомстве пояснили, что речь идет о ясенеце (купина неопалимая). Это травянистое растение высотой до одного метра с розово-сиреневыми цветами, которые таят в себе опасность. Спасатели предупреждают: к цветку нельзя прикасаться, а тем более нюхать.
«Если к цветку поднести зажженную спичку, то прямо в воздухе происходит вспышка красного пламени, сопровождаемая хлопком и выделением черного дыма — это сгорают выделяемые цветком летучие ядовитые соединения. Само растение при этом ничуть не страдает, отсюда и название «неопалимая купина», - предупредили в МЧС, отметив, что опасное растение встречается по всему Крыму: начиная от степей и заканчивая городскими парками.
Кроме этого, ядовитость растения зависит и от силы солнца. В ясный и теплый день ожог можно получить даже не прикасаясь к растению. Особая опасность заключается в том, что понять, что купина нанесла вред, можно только через пару часов. Сначала на месте ожога появляется раздражение на коже, а позже – волдыри и язвы, рубцы от которых могут остаться на всю жизнь.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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В Крыму зацвело крайне опасное растение
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