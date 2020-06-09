Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.0
воздух +29
море +19

Происшествия

В Крыму взорвали 500-килограммовую авиабомбу

16:33 вторник, 9 июня 2020

В Ленинском районе саперы обезвредили бомбу времен ВОВ, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Как сообщили в ведомстве, фугасную авиационную бомбу ФАБ-500 массой 500 кг нашли недалеко от поселка Багерово.

«Взрывоопасный предмет был извлечен, транспортирован и уничтожен на специальном полигоне», - сообщили в МЧС.

Ранее сотрудники Главного управления МЧС по Севастополю нашли на одном из садовых участков стокилограммовую бомбу времен ВОВ. Тогда сотрудники МЧС выехали на место после того, как поступило сообщение о том, что на одном из садовых участков найден артиллерийский снаряд АС-100. Но кроме этого снаряда саперы обнаружили и авиабомбу. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанин нашел живую змею в моторном отсеке своего авто. В Крыму местный житель обнаружил под капотом своего автомобиля змею.

В Севастополе сбили подростка. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю. Однако насколько сильно пострадал подросток и кто именно виноват в ДТП, пока неизвестно.

Спасатели остановили пожар у стен севастопольских домов. Вечером, 6 июня, произошел пожар в Нахимовском районе Севастополя.

«Жигули» и Audi - вдребезги: ДТП с пострадавшими на Ялтинской трассе. В Симферопольском районе на трассе Симферополь-Ялта произошло серьезное ДТП с участием автомобилей «Жугули» и Audi.

Власть
Вокруг крымской «Массандры» происходят странные вещи

Вокруг крымской «Массандры» происходят странные вещи

В конце мая Госсовет РК принял решение «Массандру» приватизировать. Производственно-аграрное объединение включает 8 винодельческих хозяйств, которым принадлежит 11 тысяч га земли, из них около 4 тысяч га заняты виноградниками.

Курортный сезон
Власти Крыма обещают, что с 1 июля полуостров полноценно будет принимать туристов

Власти Крыма обещают, что с 1 июля полуостров полноценно будет принимать туристов

Сергей Аксенов сообщил, что с 1 июля с соблюдением всех требований Роспотребнадзора в Крыму стартует межсубъектовый туризм.

Общество
Солнечное затмение 21 июня 2020: влияние и опасности

Солнечное затмение 21 июня 2020: влияние и опасности

В июне 2020 года солнечное затмение совпадает с днем летнего равноденствия и новолунием.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка на 9 июня

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка на 9 июня

По состоянию на утро 9 июня в Севастополе не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19, но за сутки после выздоровления выписано пять человек.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации