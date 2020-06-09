Происшествия
В Крыму взорвали 500-килограммовую авиабомбу
В Ленинском районе саперы обезвредили бомбу времен ВОВ, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Как сообщили в ведомстве, фугасную авиационную бомбу ФАБ-500 массой 500 кг нашли недалеко от поселка Багерово.
«Взрывоопасный предмет был извлечен, транспортирован и уничтожен на специальном полигоне», - сообщили в МЧС.
Ранее сотрудники Главного управления МЧС по Севастополю нашли на одном из садовых участков стокилограммовую бомбу времен ВОВ. Тогда сотрудники МЧС выехали на место после того, как поступило сообщение о том, что на одном из садовых участков найден артиллерийский снаряд АС-100. Но кроме этого снаряда саперы обнаружили и авиабомбу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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