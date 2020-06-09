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В Крыму восстановлена работа 85 процентов предприятий

17:50 вторник, 9 июня 2020

Ленинградская, Томская области и Крым стали лидерами среди регионов РФ по количеству предприятий, чья деятельность восстановлена после снятия ограничений в связи с пандемией.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование компании «Эвотор».

По данным экспертов, в последние дни в стране наблюдается значительное увеличение работающих компаний. Однако наиболее динамично процесс проходит в Ленинградской и Томской области, где открылось почти 86% объектов малого и среднего предпринимательства, а также в Крыму – 85%.

«В первую неделю лета начали работать непродовольственные магазины в Москве, Московской, Тульской, Воронежской, Владимирской, Саратовской, Кемеровской областях, Башкортостане и многих других регионах. В результате выручка небольших магазинов одежды за неделю выросла на 20 процентных пунктов - до 67% от показателей начала марта», - приводятся данные по регионам, где бизнес возобновил работу позже, чем в Крыму.

Так, в большинстве регионов прибыль детских магазинов уже достигла 71% от докризисный показателей, выручка магазинов одежды достигла 50%, магазинов обуви – 60%, ювелирные и косметические магазины восстановили на 52-55%.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым», согласно которым с 15 июня в регионе открываются санатории, отели, гостиницы и прочие объекты размещения для жителей полуострова. Также разрешается работа тренажерных залов, фитнес-залов, спортивных залов, стадионов при предоставлении услуг по индивидуальным занятиям.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Фитнес-клубы разоряются: бизнес требует открытия спортзалов с 15 июня. Объединение крымских представителей фитнес-индустрии заявило, что открытие спортивных клубов только на третьем этапе снятия ограничений Роспотребнадзором, то есть осенью, приведет к массовому разорению залов.

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