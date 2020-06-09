В Крыму продолжается неразбериха с выплатами на детей: денег нет, заявки пропадают

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Власти республики решили оказать материальную помощь каждому крымчанину в возрасте от 16 до 18 лет не зависимо от места учебы.

На эти цели из бюджета РК обещали выделить 360 млн рублей – по 10 тысяч на каждого подростка.

Заявления на эти выплаты начали принимать с 1 июня, через несколько дней родители стали замечать, что их данные с сайта госуслуг пропадают.

«2 июня подана заявка через сайт госуслуги-82. Через 2 часа в статусе «исполнено». До сегодняшнего дня деньги так и не поступили, – написала сегодня на странице главы РК в соцсетях жительница Симферополя Юлия Александрова. – И такая проблема ни у меня одной. В чем проблема? С МФЦ отдельная история. Повторно документы отказались взять. К тому же, работники даже не знают, кем оно должно выплачиваться (окно 41, очередь Р255, 4 июня). Сказали, что ФСС. В ФСС круглые глаза сделали. Сегодня завка на госуслугах вообще пропала! Почему у нас все так?! Что теперь делать?»

«У меня тоже было написано «исполнено», хотя выплаты с 16-18 лет начнут с 15 июня платить. А сейчас захожу, а заявления вообще нет нигде – ни в поданных, ни в исполненных, – вторит первой крымчанке жительница Саки Лариса Веретеник. – Оно пропало Я пыталась повторно подать, не получается».

«У меня точно так же все пропало с 6 июня. Было написано, что ответ будет 10 июня. Сейчас все пусто, – подтверждает Наталья Ющенко из Джанкоя. – .На выходных мучила сайт – думала, что-то я не так делаю. Но нет – ошибка так и висит».

«Такая ситуация у многих. Самое интересное, что никто не может дать внятного объяснения что делать.«Ждите» и все», – говорят крымчанки. «Только что позвонила на горячую линию министерства труда и соцзащиты – трубку не берут», – добавляет Юлия Александрова (этот пост он разместила сегодня около 13:30).

Оказалось, что аналогичная ситуация происходит и с документами детей младше 16 лет:

«Я подавала 13 мая, принято в обработку 19 мая, потом «исполнено», но денег нет. Заявление на госуслугах пропало, – рассказала Любовь Настик. – Звонили из пенсионного фонда, изменили номер счета (начинаться должен с 4). Лично подъехала в ПФ – сверили. Но денег нет».

Сообщения женщин были опубликованы на странице Сергей Аксенова «ВКонтакте» 4 -3 часа назад, реакции на них пока не последовало. При этом крымчане часто отмечают, что на пуьликации в этой соцсети глава РК вообще не отвечает.

В тексте использованы материалы: Новый день

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