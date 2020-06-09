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В Крыму пообещали потратить 21 млрд на соцподдержку населения
фото © Новости Крыма
В Республике Крым в текущем году планируется направить 21,7 миллиарда рублей на финансирование отрасли социальной поддержки населения.
Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, поздравив с профессиональным праздником социальных работников.
Обеспечение достойного уровня жизни крымчан, преодоление бедности и усиление социальной защищенности наиболее уязвимых групп населения – приоритетные задачи социальной политике в регионе, подчеркнул Аксенов.
«В республике реализуются важные социальные программы и проекты, такие как «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Доступная среда», «Старшее поколение» и другие, - перечислил он в своем Facebook. – По итогам прошлого года около 160 тысяч граждан своевременно и в полном объеме получили меры социальной поддержки».
Глава республики также поблагодарил работников сферы за «самоотверженный труд», особенно в период борьбы с коронавирусной инфекцией, когда на плечи соцработников «легла большая нагрузка».
«В этих сложных условиях вы продемонстрировали высокий профессионализм, искреннюю преданность делу, чуткое и внимательное отношение к людям», - отметил Аксенов, пожелав работникам сферы крепкого здоровья, успехов и «неисчерпаемой энергии добра».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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