Под медицинским наблюдением в медучреждениях Крыма и на дому находится 2897 человек.

Об этом во время ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавируса на территории Республики Крым за истекшие сутки заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

— Всего в Крыму под медицинским наблюдением находится 2897 человек. За последние сутки взято под наблюдение 165 человек, снято 139. Из них под динамическим наблюдением на дому 1755 человек, в стационарах 246 человек, поступило 15, выписано 7 человек. Также на лечении в стационарах находятся 187 пациентов с внебольничной пневмонией, 11 из них «тяжелых», — сообщил Лясковский.

Также, по словам замминистра, число госпитализированных за последние сутки пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» составило 9 человек. В обсерваторах продолжают находиться 897 человек, изолированы за сутки 29, выбыло – 70 человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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