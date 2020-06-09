Коронавирус в Крыму
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В Крыму под медицинским наблюдением находится 2897 человек
Под медицинским наблюдением в медучреждениях Крыма и на дому находится 2897 человек.
Об этом во время ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавируса на территории Республики Крым за истекшие сутки заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.
— Всего в Крыму под медицинским наблюдением находится 2897 человек. За последние сутки взято под наблюдение 165 человек, снято 139. Из них под динамическим наблюдением на дому 1755 человек, в стационарах 246 человек, поступило 15, выписано 7 человек. Также на лечении в стационарах находятся 187 пациентов с внебольничной пневмонией, 11 из них «тяжелых», — сообщил Лясковский.
Также, по словам замминистра, число госпитализированных за последние сутки пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» составило 9 человек. В обсерваторах продолжают находиться 897 человек, изолированы за сутки 29, выбыло – 70 человек.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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