В Крыму мужчина угнал машину у соседа по гаражу

Бесхозный разбитый «ВАЗ 21213», обнаруженный сотрудниками дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД по Республике Крым в Кировском районе недалеко от трассы «Таврида», оказался «жертвой» угона.

Злоумышленник нашелся чуть позже, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Проверив автомобиль по базе, правоохранители установили владельца автомобиля.

Мужчина, житель поселка Кировского, крайне удивился, что его машина, которой он уже давно не пользовался, оказалась не в гараже.

Выяснилось, что «выгулять» чужую машину решил сосед мужчины по гаражу, которому владелец ВАЗа разрешил хранить там свой мотоцикл. Злоумышленник, задержанный оперативниками, сознался в угоне.

«Мужчина пояснил, что накануне незаконно завладел автомобилем знакомого, выехав на машине без спроса владельца. Мужчина направился в сторону села Первомайского, но на трассе не справился с управлением и слетел в кювет. Бросив покореженный автомобиль и не сообщив никому о случившемся, скрылся с места происшествия», - сообщили подробности в пресс-службе ведомства.

Теперь авантюристу грозит до пяти лет лишения свободы за угон. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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