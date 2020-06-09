В Крыму мать двоих детей хочет жить в палатке у Совмина

Жительница Симферополя Татьяна Заяц с двумя несовершеннолетними детьми может оказаться на улице из-за отказа властей заключать договор социального найма комнаты в общежитии.

Женщина почти 5 лет борется за жилплощадь, которую получила еще в 2008-м.

«Комнату на Беспалова, 31а предоставили нам с мужем от предприятия «Крымводстрой», в котором я подрабатывала. После ликвидации предприятия в 2009 году мы жили там по договору социального найма. Однако в 2014 году, когда пришло время его продлевать и оформлять регистрацию всех проживающих, оказалось, что в нашей комнате прописан человек, ни дня там не проживавший», – рассказала Татьяна Заяц.

По ее словам, за пять лет в судах ей удалось доказать незаконность регистрации стороннего человека и добиться расторжения его договора соцнайма. В частности, выяснилось, что прописку в общежитии он якобы получил в том же 2008 году, когда помещения здесь относились к нежилым и прописаться в них не позволял действовавший на тот момент закон (статус помещений изменился лишь в 2013-м), то есть явно фиктивно.

В процессе разбирательств удалось выяснить, что сейчас этот «жилец» находится в федеральном розыске. Но несмотря ни на что, в администрации Симферополя затягивают рассмотрение документов Заяц. «Мы ходим по замкнутому кругу: зарегистрировать в комнате себя и детей я не могу, так как нет договора соцнайма, а заключить договор нельзя без регистрации. Пойти нам навстречу чиновники по каким-то причинам не могут», – говорит Татьяна.

Женщина говорит, что бороться с безразличием и препонами ей стало гораздо сложнее после смерти мужа, бывшего сотрудника правоохранительных органов Михаила Хохрина в июле 2019 года. «Муж всю жизнь помогал друзьям, знакомым, да всем, кто нуждался и обращался, но когда касалось собственных проблем, ни у кого ничего не просил. Вот так и получилось с этой комнатой, которая была и остается нашим единственным жильем. А сейчас на судебные разбирательства уходят деньги, которые гораздо больше нужны детям, но и идти нам некуда», – рассказывает Татьяна Заяц.

Она говорит, что трижды за все время обращалась за помощью к главе Крыма Сергею Аксенову. После первого обращения через Facebook ее пригласили в администрацию для заключения договора соцнайма, но в итоге отказали из-за отсутствия регистрации. Во второй раз Татьяна написала и передала письмо, а глава Крыма поручил своему помощнику разобраться и оказать содействие. По словам Татьяны, тот действительно вник в суть проблемы и признал законность притязаний женщины на комнату, но комиссия администрации лишь провела два безрезультатных заседания, фактически проигнорировав позицию главы Крыма. На третий раз ей предложили устроиться на работу в муниципальное учреждение и получить в пользование другую комнату, но зарплата по предложенной вакансии составляет 8 200 рублей, на которые женщине одной никак не вырастить детей. Кроме того, жить в своем помещении она сможет только в период работы в этом муниципальном учреждении.

«В июле у нас судебное заседание по иску, в котором мы просим обязать администрацию заключить договор социального найма со мной. Несмотря на законность этих требований, я практически не верю в успешный исход. Кроме комнаты, из жилья у меня есть только палатка. Если суд нам откажет, мне придется просто установить ее рядом с Советом министров Крыма и жить там с двумя девочками, – рассуждает Татьяна. – Сейчас пытаюсь найти в этом плюсы: центр города, теплеет, опять же – на свежем воздухе не страшны всякие вирусы».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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