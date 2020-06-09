В Евпатории появится первая кладбищенская часовня

Долгожданная часовня появится на евпаторийском городском гражданском кладбище, расположенном по Мирновскому шоссе.

Церемония заложения капсулы с грамотой в основание храма состоялась на днях, об этом на своей странице в соцсетях сообщила глава горсовета города Олеся Харитоненко.

«Этого исторического события для города, мы ждали практически 6 лет, ведь это первое кладбище в Евпатории, где будет храм-часовня», - пояснила чиновница важность события в своем Facebook.

Часовню воздвигнут по благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря в честь Святои

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Бывший духовник Поклонской запрещен в служении после проклятий в адрес чиновников. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (Наконечный) запретил в служении схиигумена Сергия (Романова), который во время проповеди 25 апреля проклял представителей церковных и светских властей, принимавших решение о закрытии храмов во время эпидемии коронавирусной инфекции.

Крымский муфтият призвал отпраздновать Ораза-байрам дома. Духовное управление мусульман Республики Крым и Севастополя призвало мусульман отпраздновать Ораза-байрам дома.

Крымский муфтият назвал новые сроки открытия Соборной мечети. Соборная мечеть, строящаяся в Симферополе, предположительно будет достроена и открыта в 2021 году.

В Крыму рассказали подробности заражения коронавирусом в церкви. В Крыму на пасхальной службе, где находился больной коронавирусом, всего было 15 человек.