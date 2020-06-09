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Власть

В Евпатории появится первая кладбищенская часовня

09:43 вторник, 9 июня 2020
Евпатория

Долгожданная часовня появится на евпаторийском городском гражданском кладбище, расположенном по Мирновскому шоссе.

Церемония заложения капсулы с грамотой в основание храма состоялась на днях, об этом на своей странице в соцсетях сообщила глава горсовета города Олеся Харитоненко.

«Этого исторического события для города, мы ждали практически 6 лет, ведь это первое кладбище в Евпатории, где будет храм-часовня», - пояснила чиновница важность события в своем Facebook.

Часовню воздвигнут по благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря в честь Святои

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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