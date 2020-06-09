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Коронавирус в Крыму

У моряков судна в Керчи обнаружили коронавирус

12:02 вторник, 9 июня 2020
У моряков судна в Керчи обнаружили коронавирус

фото © Новости Крыма

За минувшие сутки в Крыму обнаружено 11 новых заболевших COVID-19.

Случаи выявлены в Симферополе, Феодосии и Керчи, сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Дмитрий Крутиков на брифинге по ситуации с коронавирусом в регионе.

«Коронавирус обнаружен у троих моряков судна, которое стоит на якорной стоянке в бухте Керчи. Лица были обследованы работодателями в Краснодарском крае, прибыли сюда, находились на судне, на сушу не сходили. При получении информации от наших коллег они со всеми мерами предосторожности были сняты с судна и госпитализированы в 7-ю горбольницу Симферополя. Остальные моряки находятся под наблюдением», – рассказал Крутиков.

Также пять случаев заражения выявлено в Феодосии. Все заболевшие – из круга контактных лиц по ранее выявленному случаю.

Кроме того, три случая зарегистрировано в Симферополе. Два человека – из контактных по вновь выявленным случаям, один обратился за медицинской помощью с признаками внебольничной пневмонии.

Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Свыше трехсот крымчан уже вылечились от коронавируса. Под медицинским наблюдением находятся 2888 человек, сообщает пресс-служба Минздрава РК.

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