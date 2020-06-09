Коронавирус в Крыму
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У моряков судна в Керчи обнаружили коронавирус
фото © Новости Крыма
За минувшие сутки в Крыму обнаружено 11 новых заболевших COVID-19.
Случаи выявлены в Симферополе, Феодосии и Керчи, сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Дмитрий Крутиков на брифинге по ситуации с коронавирусом в регионе.
«Коронавирус обнаружен у троих моряков судна, которое стоит на якорной стоянке в бухте Керчи. Лица были обследованы работодателями в Краснодарском крае, прибыли сюда, находились на судне, на сушу не сходили. При получении информации от наших коллег они со всеми мерами предосторожности были сняты с судна и госпитализированы в 7-ю горбольницу Симферополя. Остальные моряки находятся под наблюдением», – рассказал Крутиков.
Также пять случаев заражения выявлено в Феодосии. Все заболевшие – из круга контактных лиц по ранее выявленному случаю.
Кроме того, три случая зарегистрировано в Симферополе. Два человека – из контактных по вновь выявленным случаям, один обратился за медицинской помощью с признаками внебольничной пневмонии.
Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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