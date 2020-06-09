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Общество

Температурные рекорды зафиксировали в Крыму в выходные

16:03 вторник, 9 июня 2020
Температурные рекорды зафиксировали в Крыму в выходные

фото © pixabay.com

Три температурных рекорда были побиты в Республике Крым за минувшие выходные. Самая высокая для этого периода температура была зафиксирована 8 июня, она поднялась выше 34 градусов тепла.

Об этом сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«6 июня в Симферополе – 32,6 градуса – на 1,5 градуса выше многолетних значений. 7 июня – 32,3 – на 0,8 градуса выше. 8 июня – 34,4 градуса – на 1,9 градуса выше многолетних значений», – перечислила Любецкая.

По данным наблюдений синоптиков, ранее самая высокая температура 8 июня была зафиксирована в 2009 году – 32,5 градуса тепла. Самая низкая температура в этот день была 1930 году – 3,4 градуса тепла.

За выходные прогрелась морская вода у берегов Крыма. В районе Евпатории она составляет 20 градусов, в Азовском море и Керченском проливе – 21 градус.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют потепление, температура воздуха может повыситься до 34 градусов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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