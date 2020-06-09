Студенты убрали мусор со дня Симферопольского водохранилища

Экологическую акцию на территории Симферопольского водохранилища провели студенческие отряды Крыма: из-за засухи дно водоема обнажилось, и это дало возможность убрать скопившийся за годы мусор, сообщили в Крымском региональном отделении Российский студенческих отрядов.

Акция «Молодежь за чистоту и процветание Крыма» проводится студентами уже в течение пяти лет и стала доброй традицией, которую крымская молодежь намерена продолжать и дальше.

«Возможность провести день на свежем воздухе и сделать доброе дело – это очень здорово! Особенно приятно видеть результат своей работы», – поделилась специалист штаба КРО РСС Мавиле Османова.

Симферопольское водохранилище, по мнению студотрядов, является одним из самых больших и красивых водоемов в Крыму, поэтому неудивительно, что местные жители так любят отдыхать на его берегу. Однако обратной стороной отдыха становится скапливающееся со временем большое количество бытового мусора, который оставляют после себя безответственные крымчане.

«Это пакеты, бутылки, пластиковые стаканы и прочие отходы. Особенно это актуально сейчас, когда водохранилище обмелело и теперь на его берегах виден весь тот мусор, который накапливался долгие годы. Много мусора от рыбацких закидушек и последствий пикников на природе. Сейчас есть уникальная возможность собрать это, чтобы экосистеме водохранилища было легче функционировать в дальнейшем», - пояснили студенты, отметив, что работы намного больше, чем можно справиться за один день.

Для многих молодых людей участие в таких мероприятиях – возможность на деле показать свою любовь к Крыму, которой не могут помешать введенные в связи с распространением коронавируса ограничения, ведь собирать мусор можно и не нарушая социальную дистанцию.

«Выйти на субботник в такое непростое время – значит доказать поступком, что мы любим и бережем свой родной край. И только вместе наш труд вдвойне крут. Мы здорово потрудились и считаю, что внесли хоть и маленький, но весомый вклад в улучшение экологии», – рассказала мастер студенческого сервисного отряда «Орион» Виктория Шин.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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