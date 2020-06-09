Происшествия
Спасатели оказали помощь двум туристам, попавшим в беду в горах Крыма
Специалисты «КРЫМ-СПАС» оказали помощь мужчине, потерявшему сознание в горно-лесной зоне, и женщине с травмой ноги на мысе Капчик.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Так, чтобы оказать помощь мужчине, к месту происшествия была направлена дежурная смена сотрудников Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 4 человек и 1 единицы техники.
— Пострадавший был обнаружен на крутом склоне в бессознательном состоянии. Спасатели, используя специальные носилки, эвакуировали мужчину по сложному горному рельефу к машине скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации, — рассказали в пресс-службе.
На помощь женщине была направлена дежурная смена сотрудников Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 3 человек и 1 единицы техники.
— По телефону спасатели установили местонахождение женщины и выдвинулись в предполагаемый район. Она была найдена в юго-западной стороне мыса Капчик-Кая. Оказана доврачебная помощь (холодный компресс), наложена вакуумная шина. Пострадавшую на носилках эвакуировали к автомобилю скорой медицинской помощи и передали медицинским работникам, — уточнили в пресс-службе.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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