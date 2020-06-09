Спасатели оказали помощь двум туристам, попавшим в беду в горах Крыма

Специалисты «КРЫМ-СПАС» оказали помощь мужчине, потерявшему сознание в горно-лесной зоне, и женщине с травмой ноги на мысе Капчик.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Так, чтобы оказать помощь мужчине, к месту происшествия была направлена дежурная смена сотрудников Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 4 человек и 1 единицы техники.

— Пострадавший был обнаружен на крутом склоне в бессознательном состоянии. Спасатели, используя специальные носилки, эвакуировали мужчину по сложному горному рельефу к машине скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации, — рассказали в пресс-службе.

На помощь женщине была направлена дежурная смена сотрудников Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 3 человек и 1 единицы техники.

— По телефону спасатели установили местонахождение женщины и выдвинулись в предполагаемый район. Она была найдена в юго-западной стороне мыса Капчик-Кая. Оказана доврачебная помощь (холодный компресс), наложена вакуумная шина. Пострадавшую на носилках эвакуировали к автомобилю скорой медицинской помощи и передали медицинским работникам, — уточнили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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