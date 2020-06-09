Солнечное затмение 21 июня 2020: влияние и опасности

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В июне 2020 года солнечное затмение совпадает с днем летнего равноденствия и новолунием.

Оно принесет позитивные перемены в жизни.

В первый летний месяц 2020 года состоится кольцеобразное затмение. Оно будет лучше всего заметно в районе экватора и пройдет в 9:40 по киевскому времени.

Астрологи отмечают, что это затмение уникально и может помочь людям в решении их жизненных проблем. Данное астрономическое событие совпадает с днем летнего равноденствия и новолунием.

Составители астрологических прогнозов и лунных календарей считают, что затмение принесет позитивные перемены в жизни. Для этого стоит проявлять активность и начинать новые дела, рассчитывая при этом на свои умения и интуицию.

В день солнечного затмения советуют искать единомышленников и даже свою вторую половинку.

При этом астрологи предупреждают, что в общении с близкими не стоит делать поспешных выводов и принимать важные решения. Они советуют на протяжении всего июня максимально контролировать эмоции. При этом Козерогов, Весов, Овнов и Раков якобы ждут судьбоносные изменения.

Согласно прогнозам людей, родившихся под данными знаками зодиака, ожидает жизненный поворот в «противоположную сторону» от намеченного сейчас курса.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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